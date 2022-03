Game Apex Legends Mobile Akan Tersedia di 10 Negara, Indonesia Termasuk

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggemar game khususnya pada ponsel, ada kabar gembira, Apex Legends Mobile akan segera tersedia di banyak negara, termasuk Indonesia.

Game ini pertama kali memulai debutnya dalam versi beta tertutup tahun lalu yang tersedia di beberapa negara. Namun mulai Maret ini, permainan ini akan tersedia dalam peluncuran regional terbatas sebagai unduhan gratis di 10 negara, baik di iOS dan Android.

Warga yang beruntung berasal dari negara Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, Meksiko, Peru, Argentina, dan Kolombia semuanya akan dapat mengunduh Apex Legends Mobile, menurut sebuah posting di situs web Respawn. Permainan ini juga tersedia di India selama beta tertutup, tetapi tidak ada dalam daftar untuk peluncuran regional terbatas.

Respawn tidak merinci kapan Apex Legends Mobile akan dirilis di lebih banyak tempat. “Kami akan membagikan pembaruan tentang peluncuran global setelah kami membuat keputusan yang tepat dari peluncuran regional terbatas,” kata Respawn sebagaimana dikutip The Verge pekan lalu.

“Jika Anda berada di salah satu negara peserta tes, pra-registrasi sudah dibuka. Kami masih secara aktif menguji aplikasi di seluruh dunia, dan kami tidak sabar menunggu lebih banyak pemain untuk bergabung dengan kesenangan saat peluncuran!”

Jika ingin melihat apakah ponsel Anda kompatibel, lihat persyaratan di FAQ Respawn. Ditegaskan, ini bukan untuk konsol atau PC.

Pilihan berfokus pada seluler pada konsol hit atau game PC telah terbukti sangat populer; PUBG Mobile dan Call of Duty: Mobile adalah dua dari unduhan App Store teratas pada bulan Januari, menurut data Sensor Tower. Mereka juga bisa sangat menguntungkan.

League of Legends: Wild Rift dari Riot Games telah menghasilkan lebih dari US$ 150 juta dalam pembelanjaan konsumen, menurut laporan data.ai (sebelumnya App Annie), sementara Call of Duty: Mobile telah melampaui pengeluaran pemain sebesar US$ 1,5 miliar, kata Sensor Tower.

Apex Legends Mobile bukan satu-satunya taruhan besar EA. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan game seluler Battlefield yang sedang dalam uji coba awal.

Apex Legends berfokus pada kisah berbagai legenda yang berpartisipasi dalam Apex Games, olahraga yang sangat populer yang dimiliki oleh Mercenary Syndicate yang misterius dan dikelola oleh Komisi Permainan Apex mereka yang dipimpin oleh Kuben Blisk.

Apex Games awalnya diselenggarakan di Kings Canyon, sebuah pulau yang terletak di planet Solace. Pembangunan arena untuk permainan dimulai beberapa waktu pada tahun 2727 dan selesai setahun setelahnya, setelah itu permainan mungkin dimulai.

Arena di Kings Canyon telah digunakan selama 124 musim, sampai serangan di pulau Repulsor Tower oleh Crypto memungkinkan masuknya satwa liar, mengakibatkan arena yang hancur. Pertandingan, yang saat itu sedang berlangsung, dihentikan dan para legenda.

Syndicate menangguhkan permainan setelah serangan dan melanjutkan untuk membuat berbagai modifikasi di arena untuk meningkatkan jumlah penonton dan berisi satwa liar yang menyerbu pulau.

Berbagai gangguan dilaporkan terjadi di dalam arena, menyusul dimulainya kembali permainan, yang memaksa Syndicate untuk memindahkan permainan ke World's Edge, arena lain di planet Talos.

Baca:

Deret Panjang Game Baru yang Rilis Bulan Ini

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.