Mahasiswa UI Raih Penghargaan Delegasi Terbaik di Simulasi Konferensi PBB

TEMPO.CO, Jakarta - Raihan Ronny Wazier, mahasiswa Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) berhasil meraih dua penghargaan sebagai delegasi terbaik (best delegate) dan best position paper dalam ajang Asia Youth International Model United Nations Academy 2022 (AYIMUNAC) di Bali. “Pencapaian ini sangat spesial bagi saya karena event ini merupakan MUN kelima saya dan akhirnya bisa mendapatkan gelar Best Delegate,” kata Ronny seperti dikutip di laman resmi UI pada Kamis, 4 Maret 2022.

Kompetisi AYIMUNAC 22 diselenggarakan pada 18-21 Februari 2022. MUN merupakan simulasi sidang PBB. Ronny mengikuti kompetisi tersebut dalam committee sessions pada 19 Februari 2022 dan meraih penghargaan sebagai Best Delegate dan Best Position Paper. Ia ditempatkan sebagai delegasi perwakilan negara Jerman untuk komite The United Nations World Tourism Organization.

Selama konferensi, ia tercatat cukup aktif dengan memberikan pidato pembuka, mengajukan banyak mosi untuk debat, memimpin seluruh delegasi dalam sesi kaukus yang tidak dimoderasi (Unmoderated caucus), hingga memimpin penyusunan draf resolusi.

Ronny mengungkapkan tahun ini merupakan kali ketiganya bertanding dalam kompetisi tersebut. Ia telah mengikuti beberapa kompetisi MUN lainnya dan meraih beberapa penghargaan, seperti Honorable Mention Award dan Verbal Commendation Award pada tahun 2021.

Ia juga pernah menjadi chairman pada Virtual Model ASEAN for youth 2021. Pengalaman-pengalaman tersebut mendorong Ronny untuk terus mencoba mengikuti ajang MUN lagi hingga ia berhasil meraih prestasi yang membanggakan.

Dekan FIB UI Bondan Kanumoyoso menyampaikan bahwa capaian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak menghambat mahasiswa untuk terus berprestasi. “Kerja keras dan semangat pantang menyerah ini perlu diikuti oleh mahasiswa FIB UI dan tentu sivitas akademika FIB UI akan mendukung semaksimal mungkin supaya para mahasiswa dapat terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi institusi, masyarakat, dan bangsa,” ujar Bondan.

