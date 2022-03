iPhone SE 3 5G Diprediksi Menarik Pembeli di Asia

TEMPO.CO, Jakarta - Para analis memprediksi model 5G murah Apple, iPhone SE 3 atau iPhone SE 2022, akan meningkatkan daya tarik Apple di Asia di mana ia berada dalam pertempuran sengit dengan beberapa saingan, dari Samsung hingga Vivo.

Setelah berfokus pada ponsel kelas atas selama krisis rantai pasokan yang disebabkan oleh pandemi, Apple minggu ini meluncurkan konektivitas 5G ke iPhone SE - seharga US$ 429 (Rp 6,1 juta) - yang kemungkinan akan menarik lebih banyak pembeli kelas bawah di pasar negara berkembang.

"iPhone SE generasi ke-3 yang baru bisa efektif dalam mendapatkan pangsa tambahan di antara konsumen yang sensitif terhadap harga, terutama di Asia," kata pialang Cowen and Company, mengutip Cina dan India pada khususnya, sebagaimana dikutip Reuters, baru-baru ini.

Counterpoint Research mengatakan iPhone SE 4G sebelumnya menyumbang 12 persen dari total penjualan iPhone sejak diluncurkan pada Q2 2020 hingga akhir 2021, dengan Jepang sebagai pasar terbesar setelah Amerika Serikat.

"Kali ini kami memperkirakan permintaan akan lebih terbuka di pasar lain seperti Eropa, Asia Tenggara dan Korea - wilayah di mana banyak konsumen menjauh karena kurangnya dukungan 5G (untuk SE yang lebih lama)," ujar analis Counterpoint Research Sujeong Lim.

Perusahaan paling kaya di dunia dengan kapitalisasi pasar sekitar US$ 2,6 triliun, Apple, mencapai pangsa pasar tertinggi di Cina pada akhir tahun lalu, melampaui Huawei untuk menjadi penjual terbaik, menurut Counterpoint sebelumnya.

Analis Cowen and Company Krish Sankar mengatakan kenaikan harga ponsel 5G layar kecil baru senilai US$ 30 dari versi 4G bakal menutupi sebagian besar biaya tambahan dari teknologi yang disempurnakan, meskipun margin akan lebih rendah dibandingkan dengan iPhone 13 mini seharga US$ 699.

Dia memperkirakan iPhone SE akan menghasilkan margin kotor antara 42-54 persen, atau kira-kira setengah dari laba kotor untuk setiap perangkat dibandingkan dengan iPhone 13 mini.

"Kami percaya bahwa jajaran iPhone SE terjangkau yang diperbarui akan mendorong minat konsumen terhadap iPhone versus kekhawatiran investor akan penurunan tajam," kata analis Citi Jim Suva.

REUTERS

