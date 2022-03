Apple Jual iPhone 12 dan 12 Pro Rekondisi, Hemat Rp 1,5 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - Apple mulai menjual secara resmi model rekondisi dari seri iPhone 12 dan iPhone 12 Pro di Amerika Serikat. Penjualan perangkat rekondisi yang bersertifikat ini adalah yang pertama bagi seri iPhone 12 sejak rilis pada akhir 2020.

Tapi, hanya model iPhone 12 dan iPhone 12 Pro 6,1 inci yang tersedia. Apple tak menjualnya untuk yang varian iPhone 12 mini atau iPhone 12 Pro Max. Berbagai warna dan kapasitas penyimpanan tersedia untuk pengiriman atau pengambilan terjadwal di lokasi Apple Store tertentu.

Ponsel bekas yang telah diperbarui itu diberi diskon sekitar 15 persen dibandingkan dengan versi baru yang setara. Misalnya, iPhone 12 yang tidak terkunci dengan penyimpanan 64GB tersedia seharga $619 atau setara Rp 8,9 juta, sedangkan untuk model yang sama dalam keadaan masih baru seharga $729 setara Rp 10,4 juta.

Semua model refurbish tidak terkunci dan bebas SIM. Namun mereka dilengkapi dengan baterai baru, casing baru, dan kotak putih baru yang mencakup semua manual dan kabel USB-C. Kualitas rekondisi dilindungi oleh garansi standar satu tahun Apple dan memenuhi syarat untuk cakupan AppleCare+ yang diperpanjang.

Apple juga mengatakan kalau perangkat rekondisi yang dijualnya itu telah melalui uji dan dibersihkan secara menyeluruh. "Bisa dikatakan hampir tidak dapat dibedakan dari produk Apple yang baru."

Ponsel iPhone 12 memiliki ukuran 71,5 mm x 146,7 mm x 7,4 mm dengan berat 162 gram. Memiliki Super Retina XDR, kecerahan layar maksimal 625 nit (umum) dan kecerahan maksimal 1.200 nit (HDR). Ia memiliki Level IP68 yang bisa berada dalam air di kedalaman maksimum 6 meter hingga selama 30 menit, menurut standar IEC 60529.

Sedangkan iPhone 12 Pro memiliki ukuran 71,5 mm x 146,7 mm x 7,4 mm dengan berat 187 gram. Layar Super Retina XDR pula. Layar OLED menyeluruh 6,1 inci (diagonal). Kecerahan layar maks 800 nit (umum) dan 1.200 nit (HDR). Juga memiliki lapisan oleophobic anti sidik jari.

