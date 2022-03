Game Horor Naratif The Quarry Rilis Juni, Simak 4 Fitur yang Ditawarkan

Game The quarry.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah game baru bergenre horor, The Quarry, akan meluncur pada 10 Juni 2022. Dibesut 2K dan Supermasssive Games, The Quarry akan tersedia di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One dan PC Windows melalui Steam. Mendapat skor M untuk golongan Dewasa oleh ESRB, game ini telah langsung tersedia untuk pre-order sejak diperkenalkan pada Jumat 18 Maret 2022.

The Quarry diperkenalkan sebagai sebuah game horor naratif baru bagi remaja di mana setiap pilihan dari pemain akan membentuk cerita dan menentukan siapa yang hidup untuk menceritakan kisah tersebut. Game ini menampilkan deretan bintang dan selebritas Hollywood, termasuk David Arquette (serial "Scream"), Ariel Winter ("Keluarga Modern"), Justice Smith ("Jurassic World"), Brenda Song ("Dollface"), Lance Henriksen ( "Aliens"), Lin Shaye ("A Nightmare on Elm Street").

Kisah dalam game berlatar hari terakhir aktivitas perkemahan musim panas (summer camp) para penasehat remaja dari Hackett's Quarry. Alih-alih menjadi pesta untuk merayakan hari terakhir, situasi perkemahan tiba-tiba berubah mencekam saat malam tiba. Diburu oleh penduduk setempat yang berlumuran darah dan sesuatu yang jauh lebih jahat, rencana pesta

para remaja itu berubah menjadi malam horor yang tak terduga.

Lelucon dan godaan yang bersahabat berubah menjadi serangkaian keputusan hidup atau mati di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Dari sinilah permainan dimulai, yakni pemain dapat mengambil peran sebagai masing-masing dari sembilan penasihat kemah. Setiap pilihan membentuk cerita unik dari jaringan kemungkinan yang kusut. Setiap karakter pun bisa menjadi bintang pertunjukan--atau mati sebelum siang tiba.

Sebagai bagian dari pengumumannya pada Jumat, 2K dan Supermassive Games merilis trailer pengumuman resmi untuk The Quarry. "The Quarry membuat terobosan baru di dunia storytelling dan teknologi interaktif untuk menciptakan pengalaman horor remaja yang benar-benar mendalam," kata Direktur Supermassive Games, Will Byles.

David Ismailer, Presiden 2K, menjanjikan The Quarry jenis permainan yang sama sekali berbeda dari yang telah diterbitkan 2K. "Kami bekerja sama karena Supermassive Games adalah yang terbaik dalam bidang yang mereka lakukan, dan kami adalah penggemar berat studio ini," katanya.

Berikut adalah fitur-fitur utama yang ditawarkan The Quarry,

1. CERITA KAMU, NASIB MEREKA. Apakah kamu berani memeriksa apa yang ada di balik pintu jebakan itu? Maukah kamu menyelidiki jeritan yang bergema dari dalam hutan? Apakah kamu akan menyelamatkan teman-teman kamu atau mati-matian lari untuk hidupmu? Setiap pilihan, besar atau kecil, membentuk ceritamu dan menentukan siapa yang hidup untuk menceritakan kisah tersebut.

2. PENGALAMAN SINEMATIK. Pengambilan wajah dengan proses mutakhir dan teknik pencahayaan film dikombinasikan dengan penampilan kelompok musik ikonik yang berasal dari talenta Hollywood. Tujuannya, menghidupkan suasana horor Hackett's Quarry dalam perjalanan sensasi sinematik yang mendebarkan.

Game The quarry. Play-verse.com

3. NIKMATI KETAKUTAN BERSAMA TEMAN. Tempatkan kepercayaanmu sampai kepada tujuh teman dalam permainan online, di mana pemain yang diundang menonton bersama dan memberikan suara pada keputusan penting, menciptakan cerita yang dibentuk oleh seluruh grup! Atau, bermain bersama dalam pengalaman co-op couch horor pesta di mana setiap pemain memilih seorang konselor dan mengontrol tindakan mereka;

4. SESUAIKAN PENGALAMAN KAMU. Kesulitan yang dapat disesuaikan untuk semua elemen gameplay memungkinkan pemain dari tingkat keahlian apapun menikmati kengeriannya. Dan jika kamu lebih suka menonton daripada bermain, Movie Mode memungkinkan kamu menikmati The Quarry sebagai film thriller sinematik.