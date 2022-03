Beasiswa S1 ke Singapura, Lulus Bisa Langsung Kerja di Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Dr. Goh Keng Swee Scholarship membuka kesempatan beasiswa untuk pelajar yang ingin melanjutkan ke jenjang S1. Beasiswa Dr. Goh Keng Swee Scholarship ini berasal dari sektor swasta Singapura yang dikelola oleh Association of Banks in Singapore (ABS).

Setiap tahun, ada 3 hingga 4 siswa berprestasi yang akan terpilih untuk mendapatkan bantuan pendidikan ini. Siswa tersebut dipilih dari negara-negara di Asia Pasifik, seperti Brunei, Kamboja, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, China, Taiwan, Vietnam, Thailand, Laos, dan Myanmar.

Siswa yang terpilih bisa melanjutkan di empat universitas yang telah bermitra dengan Dr. Goh Keng Swee yaitu National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), Singapore Management University (SMU), dan Singapore University of Technology and Design (SUTD).

Kalian yang ingin mencoba beasiswa Dr. Goh Keng Swee ini dapat melamar paling lambat pada 31 Maret 2022 pukul 23.59 waktu Singapura (UTC+08:00). Untuk syaratnya cek informasi di bawah ini.

Cakupan Beasiswa

Para siswa diwajibkan menyelesaikan studi S1 dalam waktu empat tahun. Adapun beasiswa ini akan menyediakan:

- Biaya kuliah dan biaya wajib lainnya.

- Tiket pesawat pergi dan pulang.

- Tunjangan tahunan sebesar 6500 dolar Singapura (senilai kurang lebih Rp68 juta).

- Tunjangan asrama berdasarkan institusi studi.

- Tunjangan menetap yang dibayarkan satu kali sebesar 200 dolar Singapura (senilai Rp2,1 juta).

Ikatan Beasiswa

Kandidat yang berhasil akan diminta untuk bekerja selama tiga tahun setelah menyelesaikan studi mereka di perusahaan yang disetujui di Singapura atau perusahaan yang berbasis di Singapura yang disetujui di negara asal.

Persyaratan

1. Para siswa merupakan warga negara/pemegang paspor dari negara di Asia Pasifik, seperti Brunei, Kamboja, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, RRC, Taiwan, Vietnam, Thailand, Laos dan Myanmar.

2. Mendaftar di salah satu perguruan tinggi Singapura, yaitu NUS, NTU, SMU atau SUTD.

3. Menunjukkan kualitas kepemimpinan dan memiliki prestasi akademik dan kegiatan ko-kurikuler (CCA) yang baik.

4. Telah mengikuti SAT atau membuat jadwal untuk mengikuti SAT. Adapun SAT adalah tes standar yang dikelola oleh Dewan Perguruan Tinggi berupa tes membaca, menulis esai, matematika, dan bahasa.

Jika terpilih, siswa akan lanjut ke jenjang selanjutnya, yaitu tes profil kepribadian secara online pada April 2022. Ada juga tes wawancara akhir yang dijadwalkan pada akhir Mei atau Juni 2022.

Informasi lebih lengkap beasiswa ini bisa cek di https://abs.org.sg/dr-goh-keng-swee-scholarship.

