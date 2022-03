Bombardir Pabrik Pupuk di Sumy, Rusia Memulai Perang Kimia di Ukraina?

Orang-orang memindahkan puing-puing di lokasi sebuah bangunan pangkalan militer angkatan darat Ukraina yang dihancurkan oleh serangan udara Rusia di kota Okhtyrka di wilayah Sumy, Ukraina 28 Februari 2022. Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan adanya tanda-tanda yang jelas kalau Rusia berniat mengerahkan senjata biologi dan kimia di Ukraina. Dasar yang digunakan Biden adalah termasuk saat Presiden Rusia Vladimir Putin secara serampangan menuding Ukraina sedang mengembangkan persenjataan jenis itu sehingga, menurut Biden, Rusia bisa merealisasikan pengerahan senjata kimianya dan menyalahkan serangan itu kepada Ukraina.

Serangan roket yang menghujani pabrik kimia Sumykhimprom di Sumy, Ukraina, pada Senin 21 Maret 2022, hingga menyebabkan kebocoran gas amonia dan memaksa penduduk di kawasan itu mengunci diri dalam rumah, menunjukkan cara lain Rusia untuk meningkatkan konflik di Ukraina: baik dengan menyebabkan kontaminasi kimia tanpa menggunakan senjata kimia maupun membuat dalih untuk penggunaan senjata kimianya sendiri.

Amonia adalah jenis bahan kimia yang biasa digunakan di industri pupuk. Pabrik Sumykhimprom, yang bediri di atas lahan 226 hektare, memproduksi lebih dari 120 ribu ton pupuk setiap tahunnya. Gas amonia berifat korosif dan bisa membuat iritasi. Pajanan terhadap konsentrasinya yang besar bisa menyebabkan seseorang mengalami kebutaan, kerusakan paru-paru dan bahkan kematian.

Beberapa hari sebelum serangan di Sumykhimprom, Rusia mengklaim kalau Ukraina sedang berencana melepaskan bahan kimia berbahaya dari pabrik itu. Tuduhan disampaikan Kepala Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia, Mikhail Mizintsev, melalui Kantor Berita Rusia TASS pada 19 Maret 2022. Dia mengatakan bahwa rencana disiapkan dengan memasang sejumlah ranjau di pabrik sehingga nantinya bisa meledak dan meracuni kota, beserta penghuninya, jika pasukan Rusia memasuki Sumy.

Analis pertahanan dari George Mason University di Virginia, Amerika Serikat, Zak Kallenborn, menilai alasan itu tidak bermutu. Menurutnya, amonia bukanlah termasuk agen senjata kimia, amonia tidak terlalu efektif untuk itu dan bombardir oleh Rusia justru menyediakan penjelasan yang berbeda. "Tapi alasan-alasan yang tidak bermutu sepertinya tidak menghentikan niat Rusia tersebut," katanya.

Serangan ke Sumykhimprom malah bisa jadi awal dari kampanye sistemik dari satu bentuk perang senjata kimia. Tentang kekhawatiran ini, Wim Zwijnenburg dari PAX, kelompok yang mendorong pelucutan senjata dan berbasis di Belanda, mengatakan ada sekitar 24 ribu situs yang berpotensi beracun dan berbahaya di Ukraina. "Di Donbas saja ada 4 ribu situs di dalam maupun dekat kawasan permukimannya," kata dia.

Beberapa situs adalah bekas lubang tambang-tambang batu bara yang digunakan untuk menyimpan sampah beracun dan radioaktif. Untuk menjaga situs-situs itu tetap aman, air tanah harus dipompa ke luar secara reguler untuk mencegah terjadi banjir. Karenanya, kerusakan pada pambangkit dan jaringan listrik bisa menghentikan sistem pemompaan itu, dan banjir mungkin terjadi.

Menurut Zwijnenburg, selama ini ada garis api di Donbas yang berlaku baik bagi kelompok separatis lokal--yang didukung Rusia--maupun pasukan Ukraina agar mencegah pengeboman ke daerah-daerah yang sangat sensitif dampak lingkungannya. "Entah apakah pasukan Rusia memiliki pandangan yang sama," katanya.

