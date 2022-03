Top 3 Tekno Berita Kemarin: Rusia Lacak Operator Drone Ukraina, Uji Rudal TNI

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Kemarin, Jumat 25 Maret 2022, dipuncaki artikel tentang kemampuan Rusia melumpuhkan pasukan drone Ukraina. Dugaannya, Rusia memiliki akses terhadap teknologi Aeroscope DJI yang memungkinkannya melacak keberadaan setiap operator drone Ukraina yang sedang terbang, dan menyerangnya.

Terpopuler kedua datang dari Kota Malang, Jawa Timur. Seorang siswa MAN berhasil diterima di dua universitas ternama di Kanada, University of British Columbia (UBC) untuk konsentrasi Bachelor of Science dan University of Toronto untuk konsentrasi Life Science Faculty of Arts and Sciences.

Lalu, artikel yang ketiga, soal uji tembak Rudal Starstreak oleh Kementerian Pertahanan bersama TNI Angkatan Darat dan PT Len Industri. Rudal yang mampu melesat hingga tiga kali kecepatan suara (Mach 3) ini bakal memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia.

Berikut Top 3 Tekno Berita Kemarin, Jumat 25 Maret 2022, selengkapnya,

1. Rusia Lumpuhkan Pasukan Drone Ukraina Gunakan Teknologi dari Cina?

Teknologi drone yang dibuat oleh DJI, perusahaan asal Cina, kini tengah menjadi pembahasan hangat menyusul tuduhan Ukraina terhadapnya pada pekan lalu. Menurut Ukraina, DJI telah membiarkan Rusia menarget warga sipil dengan rudal menggunakan teknologi drone-nya tersebut.

"Apakah Anda yakin ingin menjadi mitra dalam pembunuhan ini?" kata Wakil Perdana Menteri Ukraina Mykhailo Fedorov lewat akun Twitternya, Rabu 23 Maret 2022. Fedorov menyerukan, “Blokir produk Anda yang membantu Rusia membunuh Ukraina!”

DJI Aeroscope G16 jarak jauh memiliki empat unit stasioner dan susunan antena silinder raksasa. Dok. DJI

Jika membaca pernyataan itu, mungkin terbayang DJI mengirim drone pembunuh ke Rusia. Atau Rusia menggunakan drone DJI sebagai pengintai untuk sistem rudalnya.

2. Punya Segudang Prestasi, Siswa Ini Dapat Beasiswa di 2 Kampus Ternama di Kanada

Salah satu peserta didik MAN 2 Kota Malang Mohammad Ismu Daud diterima di dua universitas ternama di Kanada, University of British Columbia (UBC) untuk konsentrasi Bachelor of Science dan University of Toronto untuk konsentrasi Life Science Faculty of Arts and Sciences.

Ketua Tim Olimpiade dan Karya Ilmiah Remaja MAN 2 Kota Malang, Wulaidah, mengatakan bahwa capaian Daud tak lepas dari prestasinya pada Kompetisi Sains Nasional (KSN) bidang Biologi pada 2020. Saat itu, dia berhasil meraih medali perunggu. Di tahun yang sama, Daud juga meraih medali perak untuk cabang Biologi Terintegrasi pada ajang Kompetisi Sains Madrasah.

Ismu Daud, siswa berprestasi MAN 2 Kota Malang. Dok. MAN 2 Kota Malang

“Prestasi Mohammad Ismu Daud hingga diterima di perguruan tinggi luar negeri, tidak lepas dari prestasi yang sudah diraih," ujar Wulaidah seperti dilansir di laman resmi Kementerian Agama pada Jumat, 25 Maret 2022.

3. Indonesia Uji Tembak Starstreak, Rudal Pertahanan Udara Mach 3

Kementerian Pertahanan bersama TNI Angkatan Darat dan PT Len Industri menguji tembak Rudal Starstreak pada Kamis, 24 Maret 2022. Rudal bikinan Thales yang mampu melesat hingga tiga kali kecepatan suara (Mach 3) itu diuji di Air Weapon Range (AWR) Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur.

“Penembakan dilakukan dalam jarak 4-7 kilometer dari titik tembak bergeraknya di udara,” kata Kolonel Dedy Laksmono dari Kementerian Pertahanan, dikutip dari siaran pers PT Len Industri, Jumat 25 Maret 2022.

Uji tembak Rudal Starstreak oleh Kemenhan, TNI AD dan PT Len Industri di Lumajang, Jawa Timur, Kamis 25 Maret 2022. Foto dokumentasi PT Len Industri

Uji dilakukan dengan menembakkan empat rudal dengan target tembak bergerak berupa drone banshee. Hasilnya, Dedy menyebutkan, "satu direct hit dan dua technical hit.”