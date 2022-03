Game Shooter Tiny Tina's Wonderlands Hadir di Seluruh Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - 2K dan Gearbox Software pada Jumat, 25 Maret 2022, mengumumkan peluncuran Tiny Tina's Wonderlands, sebuah game shooter baru yang penuh dengan fantasi, aksi penjarahan, dan hal tidak terduga lainnya yang lahir dari pikiran karakter Tiny Tina.

Game Tiny Tina's Wonderlands kini tersedia di Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, dan PC melalui Epic Games Store.

Tiny Tina's Wonderlands menampilkan perjalanan sang Fatemaker melalui dunia yang luar biasa di mana berbagai aturan jarang diterapkan. Di dalam game yang diperani oleh deretan selebritas ternama ini pemain dapat membuat dan menyesuaikan pahlawan mereka sendiri saat menjarah, menembak, dan menebas berbagai monster di dalam perjalanan sang karakter menuju ruang bawah tanah yang dipenuhi harta karun guna menghentikan Raja Naga yang kejam.

Kekacauan yang terjadi di dunia fantasi ini dihidupkan oleh karakter Tiny Tina yang tingkah lakunya tidak dapat diprediksi. Tiny Tina yang membuat aturan, mengubah tatanan dunia di sekitarnya, sekaligus memandu para pemain dalam perjalanan masing-masing.

“Sejak kami mendirikan Gearbox pada tahun 1999, selalu menjadi impian bagi kami untuk membuat video game dengan suasana fantasi. Tiny Tina's Wonderlands merupakan kreasi dari semua orang di tim kami yang mencurahkan hati dan jiwa mereka untuk membuat judul itu menjadi kenyataan – ini adalah surat cinta untuk siapa saja yang memiliki passion terhadap game bergenre role playing games atau looter shooters,” kata Randy Pitchford, pendiri Gearbox Entertainment Company.

“Saya harap kamu bisa bergabung dengan kami dan jutaan penggemar lain di seluruh dunia untuk merasakan pengalaman bermain yang merupakan kulminasi dari kreativitas dan hasrat yang telah terpendam bertahun-tahun yang akhirnya terwujud dalam video game Tiny Tina's Wonderlands seru, serba baru, dan tidak ada duanya," tambahnya.

Tiny Tina’s Wonderlands memperkenalkan serangkaian fitur menarik, antara lain chaotic co-op dengan crossplay untuk semua platform; dunia fantasi yang tidak dapat diprediksi; personalisasi karakter; senjata, mantra, dan lainnya; serta karakter yang fantastis.

Melalui beberapa edisi dengan konten bonus digital, pemain dapat memilih opsi yang tepat untuk mereka, yaitu Tiny Tina’s Wonderlands: Standard Edition tersedia seharga US$ 59,99 di Xbox One, PlayStation 4, dan di PC melalui Epic Games Store; Tiny Tina's Wonderlands: Next-Level Edition tersedia seharga US$ 69,99 di Xbox Series X|S dan PlayStation 5 dan termasuk game dasar, serta konten bonus Dragon Lord Pack; dan Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition tersedia seharga US$ 79,99 di Epic Games Store dan US$ 89,99 untuk Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, dan PlayStation 5.

Selain itu, dalam kolaborasi dengan Epic Games, dunia Tiny Tina's Wonderlands akan melakukan cross-over dengan game Fortnite melalui Diamond Pony Glider, yang bisa didapatkan sebagai bonus dengan waktu terbatas di Fortnite saat membeli versi digital Tiny Tina's Wonderlands di Epic Games Store.

Dikembangkan oleh Gearbox Software, Tiny Tina's Wonderlands diberi peringkat "T untuk Remaja" oleh ESRB.

