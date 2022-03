Microsoft Hadirkan Pratinjau PC Game Pass ke Indonesia, Segera Daftar

TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft mengumumkan segera menghadirkan pratinjau PC Game Pass ke Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam untuk pertama kalinya.

Mulai hari ini, pemain dapat melakukan registrasi untuk menikmati pratinjau PC Game Pass yang memberikan akses ke lebih dari 100 game berkualitas tinggi termasuk game dari Xbox Game Studios baru sejak hari pertama, game Bethesda yang ikonik, dan keanggotaan EA Play dengan satu harga bulanan yang terjangkau. Dengan berbagai macam game PC lintas genre, dan game baru yang ditambahkan setiap waktu, selalu ada game untuk dimainkan oleh setiap orang.

Hanya perlu beberapa menit untuk menggunakan versi pratinjau melalui aplikasi Xbox Insider. Pemain kemudian dapat mencoba PC Game Pass seharga Rp 1.500 selama durasi pratinjau seiring Microsoft menyiapkan dan menguji sistem pembayaran lokal.

Karena ini adalah langkah pertama dalam menghadirkan akses ke PC Game Pass di Indonesia, pemain juga dapat menguji dan memberikan masukan mereka sehingga Microsoft dapat melakukan peningkatan pada seluruh layanan.

"Di Xbox, misi kami sederhana, yaitu untuk menghadirkan kegembiraan dan komunitas gaming bagi semua orang di planet ini. Membawa PC Game Pass ke negara-negara baru di Asia Tenggara adalah bagian penting dari upaya kami mencapai misi tersebut seiring dengan upaya kami untuk menjangkau miliaran pemain,” kata Jeremy Hinton, Xbox Asia Business Lead, dalam keterangannya, Selasa, 29 Maret 2022.

“Kami berharap dapat berbagi lebih banyak tentang cara bergabung dengan PC Game Pass ketika layanan ini resmi diluncurkan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam akhir tahun ini,” tambahnya.

PC Game Pass pertama kali diluncurkan pada tahun 2019 dan dibangun dari awal hingga saat ini dalam kemitraan dengan komunitas game PC untuk memberikan kebebasan tertinggi bagi para gamer di mana saja untuk menemukan dan memainkan koleksi game luar biasa yang sangat terkurasi.

Sejak saat itu, Microsoft terus mengembangkan layanan berdasarkan masukan yang kami terima dari para anggota di seluruh dunia. Kami berkomitmen untuk membantu para gamer menemukan game favorit mereka berikutnya, dan kami sangat antusias untuk menghadirkan pengalaman ini ke negara-negara baru di Asia Tenggara.

PC Game Pass mencakup game seperti Minecraft, Forza Horizon 5, Age of Empires IV, Sea of Thieves dan Microsoft Flight Simulator, dan sebagainya. Ini juga meliputi game Xbox Game Studios baru sejak hari pertama seperti Halo Infinite, serta waralaba ikonik seperti Fallout dan The Elder Scrolls dari Bethesda Softworks, game independen, dan blockbuster. EA Play juga disertakan dalam layanan ini, menampilkan beberapa waralaba terbesar di dunia termasuk FIFA, Battlefield, The Sims dan Mass Effect.

“PC Game Pass memiliki koleksi besar berkualitas tinggi dari beragam studio game, dengan pengalaman dari setiap genre. Anggota Xbox Insiders akan mendapatkan kesempatan pertama untuk merasakan nilai yang ditawarkan PC Game Pass, dan kami berharap dapat segera menyediakan layanan ini untuk lebih banyak gamer,” ujar Hinton.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.