Tiga Siswa Raih Golden Ticket Masuk ITS, dari Youtuber Hingga Wirausaha

TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Desain Produk Industri (Despro) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengumumkan tiga siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berhasil meraih golden ticket dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang diumumkan Selasa, 29 Maret 2022.

Kepala Departemen Despro ITS Bambang Tristiyono mengatakan, golden ticket SNMPTN ini diraih oleh tiga siswa dari berbagai sekolah di Indonesia. Yakni siswa dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, SMA Negeri 2 Tabanan, dan SMA Negeri 2 Madiun.

Bambang memaparkan bahwa siswa yang lolos seleksi ini merupakan siswa yang terbukti memiliki prestasi luar biasa. “Prestasi luar biasa tersebut adalah prestasi nasional maupun internasional yang diperoleh dalam bidang desain, influencer, dan kewirausahaan khususnya bisnis kreatif,” paparnya seperti dikutip di laman resmi ITS pada Rabu, 30 Maret 2022.

Salah satu siswa SMA yang lolos adalah Kadek Ivandra Anandira Erlangga dari SMA Negeri 2 Tabanan, Bali. Kadek merupakan siswa konten kreator yang berprestasi sebagai perwakilan Indonesia di Korea Selatan.

Kemudian, golden ticket kedua diraih oleh Senja Alfakori Diansah, siswa dari SMA Negeri 1 Bengkulu. Ia merupakan siswa yang memiliki usaha fesyen, karya tangan, dekorasi rumah, dan lain sebagainya. Usaha yang dikelola Senja berhasil membuatnya aktif dalam kompetisi wirausaha Indonesia tingkat nasional.

Siswa SMA yang ketiga yang berhasil meraih golden ticket adalah Hardian Purnama Chandra. Siswa yang berasal dari SMA Negeri 2 Madiun ini memiliki prestasi di bidang kompetisi desain transportasi tingkat nasional. “Selain itu, ia merupakan youtuber dengan konten fakta yang ada di dunia,” kata Bambang.

Menurut alumnus Desain Produk Industri ITS tersebut, kuota dari golden ticket Despro ITS ini dapat bertambah sesuai peminat siswa SMA di Despro ITS. Dari berbagai peraih Golden Ticket tersebut, Bambang berharap kesempatan berharga ini tidak disia-siakan. “Kesempatan ini wajib untuk diambil, karena pemenang sudah berhasil melewati kompetisi ketat ini,” katanya.

