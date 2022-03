Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi 10 5G, Redmi Note 11S 5G Dirilis, Spesifikasinya?

TEMPO.CO, Jakarta - Xiaomi baru saja menyelesaikan acara peluncuran terbarunya yang menghadirkan tiga ponsel Redmi baru yang semuanya memiliki konektivitas 5G, yaitu Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi 10 5G dan Note 11S 5G.

Berikut spesifikasinya.

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G global adalah ponsel yang sama yang diluncurkan di Cina awal tahun ini dengan nama yang sama. Varian ini juga identik dengan Xiaomi 11 HyperCharge 5G untuk India. Untuk layarnya memiliki ukuran 6,67 inci AMOLED dengan kecepatan refresh 120Hz, resolusi 1080 x 2400 pixels FHD+.

Bagian belakang memiliki kamera utama wide 108MP (f/1.9), serta kamera ultrawide 8MP (f/2.2) dan kamera makro 2MP (f/2.4). Sedangkan kamera depan 16 MP (f2.5). Video mempunyai kemampuan 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps dan 720p@960fps.

Prosesor yang digunakan Dimensity 920 dari MediaTek bergabung dengan RAM 6/8GB dan penyimpanan 128/256GB. Ada baterai 4.500 mAh yang membawa teknologi HyperCharge 120W. Xiaomi mengklaim dapat mengisi penuh hanya dalam 15 menit.

Redmi Note 11 Pro+ 5G hadir dalam warna Graphite Grey, Star Blue, Forest Green. Trim dasar 6/128GB mulai dari US$ 369. Model 8/128GB dibanderol dengan harga US$ 399, sedangkan model 8/256GB dibanderol dengan harga US$ 449. Xiaomi menjadi tuan rumah kampanye early bird di AliExpress antara 6-8 April yang memangkas US$ 20, US$ 30 dan US$ 40 dari harga eceran untuk model yang tercantum di atas.

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11S 5G (GSM Arena)

Redmi Note 11S 5G adalah Poco M4 Pro 5G yang diperbarui. Ponsel ini memiliki layar LCD IPS 6,6 inci dengan tampilan kecepatan refresh 90Hz dan SoC Dimensity 810. Bagian belakang dilengkapi kamera utama 50MP di samping kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Sedangkan kamera depan 13 MP dan video 1080p@30fps.

Baterai diberi peringkat 5.000 mAh dan menawarkan pengisian daya 33W. Xiaomi mengklaim dapat mengisi penuh dalam 59 menit.

Redmi Note 11S 5G hadir dalam warna Midnight Black, Twilight Blue, dan Star Blue. Dijual mulai dari US$ 249 untuk model 4/64GB. Ada versi midpoint 4/128GB seharga US$ 279 dan 6/128GB kelas atas seharga US$ 299. Ketersediaan akan bervariasi antar wilayah dan dimulai pada bulan April di seluruh Xiaomi dan saluran operator mitra.

Redmi 10 5G

Redmi 10 5G (GSM Arena)

Redmi 10 5G adalah anggota terbaru dari seri Redmi 10. Ponsel ini memiliki spesifikasi identik dengan Redmi Note 11E yang diluncurkan awal bulan ini di Cina. Redmi 10 5G, menjadi perangkat seri Redmi pertama yang menghadirkan konektivitas 5G berkat chip MediaTek Dimensity 700 5G.

Layar LCD IPS 6,58 inci memiliki kecepatan refresh 90Hz dan resolusi FHD+. Pada bagian belakang memiliki dua kamera. Kamera utama 50MP wide dan kamera kedalaman 2MP. Sedangkan untuk selfie 5 MP. Ponsel ini juga mengemas baterai 5.000 mAh dengan pengisian daya 18W.

Redmi 10 5G hadir dalam warna Graphite Grey, Chrome Silver, dan Aurora Green. Muncul dalam dua trim penyimpanan dengan yang 4/64GB seharga US$ 199 sedangkan versi 4/128GB adalah US$ 229.

