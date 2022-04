Galaxy Movie Studio 2022 Hadirkan Web Series dan Kompetisi Film Pendek

IT & Mobile Marketing Director Samsung Electronics Indonesia Miranda Warokka mengumumkan pemenang film pendek Galaxy Movie Studio yaitu Kenza Luthfia. Kredit: Samsung Electronics Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics Indonesia tahun ini kembali menghadirkan Galaxy Movie Studio. GMS adalah wadah bagi para sineas lokal untuk mendobrak batas dalam membuat karya secara profesional dengan menggunakan sebuah smartphone yang mampu menghasilkan movie-like video.

Sejak 2019, Samsung, melalui Galaxy Movie Studio, telah membuka kesempatan yang lebih luas bagi para sineas lokal untuk memperkaya kemampuannya dalam menciptakan movie-like video bermodalkan smartphone. Di tahun 2022 ini, Samsung melanjutkan dukungan ke para sineas muda dengan menggunakan inovasi terbaru Galaxy S22 Ultra 5G.

Galaxy Movie Studio 2022 akan membuka kompetisi bagi komunitas film yang terdiri dari para sineas muda Indonesia yang nantinya akan ditemukan satu pemenang untuk membuat film pendek yang dibuat dengan Galaxy S22 Ultra 5G.

“Kami ingin Galaxy Movie Studio 2022 juga dapat memberikan inspirasi cara baru membuat video atau short movie dengan kualitas sangat baik untuk semua orang dan sineas muda khususnya,” ujar Andi Airin, Head of MX Marketing, Samsung Electronics Indonesia, Senin, 4 April 2022, secara daring.

Namun sebelum membuka kompetisi ini, Galaxy Movie Studio 2022 akan membuka rangkaian dengan menghadirkan sebuah web series sebanyak 4 episode berjudul “My New Rules of Journey”. Semuanya direkam menggunakan Galaxy S22 Ultra 5G dan dapat dinikmati masyarakat Indonesia melaui platform Vidio.

“Web series telah menjadi pilihan konten yang sedang tren dan begitu digemari di Vidio. Maka dari itu, kolaborasi dengan Samsung di Galaxy Movie Studio 2022 memberikan antusiasme tersendiri bagi Vidio untuk menghadirkan lebih banyak web series berkualitas," kata Eva Stephanie Kurnia, SVP Content Vidio, di acara yang sama.

Eva mengatakan My New Rules of Journey menjadi wujud inovasi konten dari Vidio dalam memberikan portofolio yang lebih luas, tidak hanya dari segi cerita, tapi juga dari produksinya di mana ini semua menggunakan sebuah smartphone, yaitu Galaxy S22 Ultra 5G.

"Ini menjadi terobosan untuk menunjukkan kemungkinan yang lebih luas akan tayangan yang bisa diciptakan para penggiat industri. Kerja sama ini pun sejalan dengan komitmen Vidio sebagai wadah yang begitu terbuka bagi para sineas lokal untuk berkarya, sehingga Vidio bersama para partner dapat bersama-sama memajukan industri perfilman Indonesia,” kata Eva.

Web series “My New Rules of Journey” sudah bisa ditonton secara eksklusif di channel YouTube resmi Samsung Indonesia pada tanggal 4 April 2022 dan di Vidio mulai dari tanggal 3 April.

Rangkaian Galaxy Movie Studio 2022 akan berlanjut dengan kegiatan kompetisi komunitas film terpilih. Komunitas yang akan berpartisipasi dalam kompetisi film pendek, yaitu Kalap Sinema, Komunitas Film Jakarta, Kinovia, Serangkai Films, dan K3 Film Space. Kelimanya ditantang untuk membuat film pendek sesuai dengan ciri khasnya masing-masing.

Pemenangnya akan dinilai langsung oleh Angga Dwimas Sasongko dan masyarakat umum melalui media sosial Samsung Indonesia. Pemenang dari kompetisi film pendek ini akan dimentori oleh Angga Dwimas Sasongko sebelum membuat ulang karya terpilihnya yang sepenuhnya direkam menggunakan Galaxy S22 Ultra 5G.

