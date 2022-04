Game Baru Rilis Bulan Ini, dari LEGO Star Wars sampai Game Indie

TEMPO.CO, Jakarta - Galaksi adalah milikmu dengan LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Mainkan kesembilan film saga Star Wars dalam video game LEGO baru yang berbeda dari yang lain. Rasakan petualangan yang menyenangkan, humor yang aneh, dan kebebasan untuk sepenuhnya membenamkan diri Anda di alam semesta LEGO Star Wars yang belum pernah ada sebelumnya.

Ajakan itu menyambut rilis game tersebut pada Selasa, 5 April 2022. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga bisa dimainkan disemua konsol dan platform PS5, XSX|S, PS4, Xbox One, Switch, PC.

Game LEGO Star Wars bersama MLB: The Show 2022 di platform Switch akan mengawali penerbitan game-game baru sepanjang April ini. Lainnya adalah The Serpent Rogue, game aksi-petualangan yang berlatar dunia fantasi abad pertengahan dan seni alkimia. Ada pula game indie The Stanley Parable: Ultra Deluxe.

Berikut daftar game baru dan tanggal rilisnya pada bulan ini,

5 April:

Lego Star Wars: The Skywalker Saga – (PS5, XSX|S, PC, PS4, Xbox One, Switch, PC)

MLB: The Show 2022 – (Switch)

7 April:

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – (Switch)

Slipstream – (PS5, XSX|S, PS4, Xbox One, Switch)

The House of the Dead Remake – Switch

Godfall: Ultimate Edition - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

8 April:

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - (Switch)

12 April:

13 Sentinels: Aegis Rim – (Switch)

Back 4 Blood: Tunnels of Terror – (PS4, PS5, Xbox One, XSX|S, PC)

17 April:

Bush Hockey League – (Switch)

20 April:

Star Wars: The Force Unleashed – (Switch)

26 April:

The Serpent Rogue – (PS5, XSX|S, Switch, PC

Zombie Army 4: Dead War – Switch

The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Foto: Stanley Parable

27 April:

The Stanley Parable: Ultra Deluxe - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch PC

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt - PS5, PC

29 April:

Nintendo Switch Sports - (Switch)

TECH RADAR, THE GAMER, RELEASES