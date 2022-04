Gerenuk, Hewan Sejenis Antelop Ini Berleher Panjang

TEMPO.CO, Jakarta - Gerenuk (litocranius walleri), merupakan antelop berleher panjang. Ciri hewan ini kepalanya berukuran kecil. Mata dan telinganya besar. Gerenuk berhabitat di wilayah Somalia, Kenya, Ethiopia, dan Tanzania.

Mengutip African Mildlife Foundation, gerenuk jantan memiliki tanduk kokoh tebal, leher lebih berotot daripada betina. Ekor gerenuk pendek, tapi terlihat panjang karena ditutupi bulu berwarna hitam.

Kehidupan gerenuk

Seiring bertambahnya populasi manusia yang memperluas permukiman, jalan, dan pertanian, habitat gerenuk pun berkurang. Populasi gerenuk telah menurun 25 persen selama 14 tahun atau kurun tiga generasi. Saat ini, gerenuk diperkirakan hampir berada di ambang batas kepunahan, sehingga masuk dalam daftar merah IUCN atau The International Union for Conservation of Nature's Red List.

Gerenuk hidup dalam kelompok kecil, terdiri atas jantan, betina dan anak-anak. Gerenuk menggunakan suaranya untuk berkomunikasi. Suara mendengung menandakan waspada, mengembik keras saat dalam bahaya ekstrem. Gerenuk betina akan mengembik lembut saat berkomunikasi dengan anaknya.

Ketika akan melahirkan, gerenuk betina meninggalkan kelompok dan pergi ke tempat terpencil. Saat pekan pertama, bayi gerenuk akan terus bersama induknya untuk menyusui. Biasanya induk gerenuk menyusui anaknya paling banyak 4 kali sehari. Setelah itu, membersihkan kotorannya supaya tak meninggalkan jejak bau yang mengundang predator.

Mengutip Britannica, makanan gerenuk daun lembut dan pucuk semak berduri, bunga, buah, dan tanaman jalar. Gerenuk mampu mencapai dahan yang tinggi saat makan, karena lehernya yang panjang. Gerenuk bisa mencapai daun hingga ketinggian 1,9 meter sampai 2,4 meter dari tanah.

KAKAK INDRA PURNAMA

