Mengapa Hewan Butuh Hibernasi?

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa jenis hewan bisa melakukan hibernasi atau tidur panjang untuk bertahan hidup saat musim dingin. Hewan yang hibernasi akan mencari tempat nyaman untuk tidur selama berbulan-bulan tanpa makan.

Saat musim salju hewan mempunyai dua pilihan, migrasi atau hibernasi. Sebab pada musim dingin, makanan akan tertimbun salju, sumber air membeku. Suhu dingin akan menembus bulu dan kulit hewan.

Apa itu hibernasi?

Mengutip Teatown, hibernasi merupakan evolusi hewan dalam menghadapi musim dingin. Selama hibernasi, suhu tubuh, detak jantung, pernapasan, dan aktivitas metabolisme hewan akan melambat secara signifikan untuk menghemat energi.

Mamalia tupai, beruang, dan kelelawar sistem tubuhnya akan melambat saat hibernasi, sehingga mampu menyimpan banyak energi.

Saat hibernasi, marmot tanah (groundhog) mengalami perunan detak jantung. Kondisi biasa sekitar 80 detak per menit. Sedangkan saat hibernasi hanya 5 detak per menit. Adapun jenis kelelawar kecil mampu bernapas sekali per jam.

Mengutip AZ Animals, ketika hewan hibernasi, metabolisme akan melambat dan bergantung cadangan energi yang tersimpan dalam tubuhnya dan mungkin menyimpan makanan. Hibernasi memungkinkan banyak hewan untuk bertahan hidup saat musim dingin, tanpa harus bermigrasi ke tempat lain atau mencari makanan di bawah ancaman predator atau cedera karena faktor lingkungan.

Hibernasi memasuki tidur nyenyak, hewan tidak bangun dalam kondisi apa pun. Namun ada pula fakta, banyak mamalia yang hibernasi masih bangun beberapa kali untuk makan dan buang air. Untuk alasan itu, perlu membedakan antara yang tampak seperti mati, tapi masih bangun secara berkala untuk kebutuhan dasar maupun yang tidak sama sekali

Jenis hibernasi

Hibernasi telah menjadi sebutan umum untuk semua keadaan tak aktif selama musim tertentu. Hibernasi merujuk hewan berdarah panas. Ada juga kondisi brumation hewan berdarah dingin yang hibernasi selama musim dingin. Adapun kondisi estivasi merujuk hewan berdarah dingin yang hibernasi selama musim panas.

