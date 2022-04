Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Bahaya Sumur Terkontaminasi Bangkai Tikus, Pixel 7

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang ahli kesehatan dan lingkungan Simone Tenne dari Dewan Regional Dubbo, Australia, mengungkapkan air sumur yang terkontaminasi bangkai tikus sangat berbahaya bagi kesehatan.

Berita terpopuler selanjutnya tentang informasi terbaru mengenai seri Google Pixel mendatang menunjukkan bahwa seri Google Pixel 7 kini telah memiliki sertifikasi FCC. Sertifikasi itu mengungkapkan bahwa ada empat model, yaitu dengan nomor model GX7AS, GB17L, GB62Z, dan G1AZG, sebagaimana dikutip Gizchina, 15 April 2022.

Selain itu, dewan direksi Twitter mengumumkan dalam sebuah siaran pers bahwa perusahaan tersebut mengadopsi rencana hak pemegang saham berdurasi terbatas, sebuah poison pill (pil racun) dalam istilah merger dan akuisisi.

Berikut tiga berita terpopuler di kanal Tekno.

1. Bahaya Air Sumur Terkontaminasi Bangkai Tikus dan Cara Menjernihkannya

Air yang diambil dari sumur bagi sebagian orang masih menjadi pilihan favorit untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Selain karena tak perlu membayar alias gratis, air sumur memiliki kandungan yang masih alami dan jernih.

Ada beragam jenis sumur di era sekarang. Salah satu yang paling umum digunakan sejak zaman dahulu adalah sumur galian. Terkadang, sumur galian tidak dilengkapi dengan penutup di atasnya. Hal ini memungkinkan hewan kecil seperti tikus dapat jatuh dan terjebak di dalam sumur hingga mati.

Tikus yang mati di dalam sumur seiring waktu tubuhnya akan hancur dan bercampur dengan air sumur. Dilansir dari situs ABC News, ahli kesehatan dan lingkungan Simone Tenne dari Dewan Regional Dubbo, Australia, mengungkapkan air sumur yang terkontaminasi bangkai tikus sangat berbahaya bagi kesehatan.

"Ketika menjumpai bangkai tikus hancur di dalam tangki ataupun air sumur, Anda berurusan dengan berbagai bakteri jahat yang dihasilkan dari kotoran bangkai tikus tersebut,” kata Simone.

2. Segera Hadir, Google Pixel 7 Jadi Ponsel Android 13 Pertama di Dunia

Informasi terbaru mengenai seri Google Pixel mendatang menunjukkan bahwa seri Google Pixel 7 kini telah memiliki sertifikasi FCC. Sertifikasi itu mengungkapkan bahwa ada empat model, yaitu dengan nomor model GX7AS, GB17L, GB62Z, dan G1AZG, sebagaimana dikutip Gizchina, 15 April 2022.

Laporan mydrivers.com tersebut mengklaim bahwa GX7AS adalah Pixel 6a yang akan datang. Namun, tiga sisanya milik seri Google Pixel 7 kelas atas. Seri Pixel terbaru ini akan tersedia pada paruh kedua tahun ini. Sertifikasi FCC menunjukkan bahwa keempat model mendukung jaringan 5G, Wi-Fi dual-band, Wi-Fi 6E, Bluetooth, dan NFC.

Menurut rendering dari OnLeaks, desain seri Pixel 7 pada dasarnya sama dengan seri Pixel 6. Sorotan berbeda adalah desain terintegrasi penutup logam kamera dan bingkai tengah seri Pixel 7. Sistem kini telah meluncurkan versi pratinjau pengembang, dengan serangkaian peningkatan terperinci pada sistem operasi Android 12.

Seri unggulan Google Pixel 7 akan memiliki desain yang mirip dengan seri Pixel 6. Ponsel ini akan mempertahankan desain tampilan punch-hole tengah arus utama saat ini. Perangkat ini juga akan memiliki modul kamera strip panjang di bagian belakang. Ini adalah desain yang sama dengan seri Pixel 6. Versi Pro hadir dengan tiga lensa horizontal, sedangkan versi reguler memiliki dua lensa horizontal, dengan hanya satu bukaan.

3. Twitter Adopsi Pil Racun untuk Blokir Pengambilalihan Elon Musk

Dewan direksi Twitter mengumumkan dalam sebuah siaran pers bahwa perusahaan tersebut mengadopsi rencana hak pemegang saham berdurasi terbatas, sebuah poison pill (pil racun) dalam istilah merger dan akuisisi.

Sementara perusahaan tidak menyebut nama Elon Musk secara langsung, Twitter jelas berusaha mencegah miliarder itu dari membeli jaringan sosial tersebut.

Elon Musk saat ini memiliki 9,2 persen saham Twitter. Kemarin, dia mengajukan penawaran untuk mengakuisisi 100 persen saham perusahaan seperti yang diungkapkan dalam pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

Musk mengatakan dia bersedia membayar US$ 54,20 per saham. Nilai itu menjadi tawaran tunai yang menghargai jejaring sosial tersebut sebesar US$ 43,4 miliar (Rp 623,7 triliun). Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

