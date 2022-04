IPB Buka Lowongan Dosen untuk 66 Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Institut Pertanian Bogor (IPB) membuka lowongan dosen tetap nonPNS. Lowongan dibuka untuk 66 orang yang akan ditempatkan di delapan fakultas dan tiga sekolah. Batas akhir pendaftaran hingga 22 April 2022. Berikut syarat dan jadwal seleksi calon dosen IPB.

Penempatan Dosen

1. Fakultas Pertanian (FAPERTA)

2. Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB)

3. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)

4. Fakultas Peternakan (FAPET)

5. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (FAHUTAN)

6. Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA)

7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)

8. Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)

9. Fakultas Ekologi Manusia (FEMA)

10. Sekolah Vokasi (SV)

11. Sekolah Bisnis (SB)

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia

dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

2. Jujur, semangat kerja tinggi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan mampu

bekerja sama dalam tim;

3. Berkelakuan baik dan tidak pernah di penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

4. Memiliki motivasi dan berkomitmen kuat dalam pengembangan pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

5. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang

atau sejenisnya;

6. Sehat Jasmani dan Rohani;

7. Bergelar Doktor (S3) dengan IPK minimal 3.25 (skala 0 – 4.00) atau ekuivalen;

8. Diutamakan lulusan perguruan tinggi TOP 500 QS World University

Ranking/TOP 500 QS WUR by Subject: Agricultural and Forestry, Economics

and Econometrics, Social and Management, Biology, Environmental Sciences;

9. Usia maksimal 45 tahun per 31 Desember 2022;

10. Menguasai Bahasa Inggris aktif dengan nilai TOEFL minimum 500 atau IELTS

minimum 5.5;

11. Bersedia menjalani masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;

12. Memiliki jejaring nasional dan internasional;

13. Memiliki publikasi ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis

utama/corresponding author;

14. Bersedia mengabdi di IPB University minimal 10 tahun; dan

15. Satu peserta hanya dapat mendaftar pada satu formasi.

Jadwal

1. Pengumuman 1 – 21 April 2022

2. Batas Akhir Pendaftaran 22 April 2022

3. Seleksi Administrasi 25 April – 6 Mei 2022

4. Pengumuman Lolos Seleksi

Administrasi 9 Mei 2022

5. Ujian Seleksi Kompetensi Dasar 12 -13 Mei 2022

6. Ujian Seleksi Kompetensi Bidang:

Wawancara dan Micro teaching 17-20 Mei 2022

7. Tes Psikologi 23 -27 Mei 2022

8. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi 3 Juni 2022

9. Pemberkasan Dokumen 6 - 10 Juni 2022

Untuk info lebih lengkap bisa cek di https://ipb.ac.id/page/seleksidosentetap2022.

