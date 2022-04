Quipper Gelar Try Out UTBK SBMPTN Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan teknologi pendidikan Quipper menggelar try out Ujian Tertulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) 2022 gratis. Program try out gratis yang digelar pada 14 hingga 20 Maret 2022 itu diikuti siswa kelas 12 SMA/sederajat atau gap year di seluruh Indonesia.

"Melalui program try out UTBK Nasional, siswa dapat mengukur nilai tryout untuk mendapatkan gambaran seperti pada pelaksanaan UTBK SBMPTN sebenarnya. Siswa juga dapat memanfaatkan fitur seperti pembahasan soal dan Cek Peluang SBMPTN di jurusan dan PTN tujuan, semuanya dapat diakses secara gratis," kata Hanani Faiza, Content Manager Quipper Indonesia dalam siaran pers pada Senin, 18 April 2022.

Selama periode try out berlangsung, siswa dapat secara bebas mengakses fitur seperti tryout online TPS + TKA dan Cek Peluang atau rasionalisasi SBMPTN di platform Quipper. Setiap peserta Tryout Nasional UTBK dapat memanfaatkan fitur Cek Peluang atau rasionalisasi SBMPTN untuk mengetahui probabilitas lolos di jurusan dan PTN yang dituju.

Setelah hasil try out keluar, siswa bisa mulai mengakses fitur Cek Peluang dan memilih 2 jurusan serta 2 universitas yang ingin diuji peluang lolosnya. Siswa juga akan mendapatkan rekomendasi universitas lain selain universitas yang ingin diuji peluang lolosnya sesuai dengan jurusan yang dipilih. Dengan demikian, setiap siswa dapat menyusun strategi terbaik lolos SBMPTN.

"Sejak diluncurkan pada tahun 2019, fitur Cek Peluang dari Quipper telah membantu lebih dari 30 ribu siswa dengan tingkat akurasi mencapai 80 persen sesuai dengan prediksi passing grade pada universitas yang ingin siswa tuju. Fitur Cek Peluang telah terbukti membantu siswa dalam menyusun strategi SBMPTN dengan lebih maksimal," kata Hanani.

20 siswa dengan skor try out tertinggi untuk kategori Saintek dan Soshum mendapat hadiah berupa uang tunai senilai total Rp 7 juta, gawai berupa Keyboard & Mouse Logitech, serta voucher layanan hiburan digital UniPin senilai total Rp 3 juta. Sementara untuk mengapresiasi lebih semangat peserta tryout, Quipper telah menyiapkan hadiah tambahan untuk 40 lucky winner berupa merchandise dan voucher layanan hiburan digital.

Selama persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022, rangkaian try out UTBK telah tersedia secara berkala hingga 22 Mei 2022 mendatang bagi siswa pengguna Quipper yang sudah berlangganan Paket Tryout, Paket Intensif, ataupun Paket SMA Masterclass.

Sejumlah fitur utama lainnya dari Quipper seperti SUPER (Solusi Quipper), Live Class, Tanya Tutor, dan Bimbingan Online juga dapat dimanfaatkan siswa untuk mendukung kesiapan selama proses persiapan UTBK SBMPTN 2022. Menurut hasil survei Quipper tahun 2021, sebanyak 98 persen pengguna Quipper sangat terbantu dengan fitur konten video, soal dan khususnya cara SUPER (Solusi Quipper) selama masa persiapan UTBK.

"Meskipun UTBK semakin di depan mata, namun tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai persiapan diri dan menyusun strategi lolos di jurusan dan PTN yang dituju. Melalui layanan dan fitur yang Quipper sediakan, siswa diharapkan bisa terbantu untuk membangun strategi yang lebih jitu seiring menyambut hari ujian kelak," kata Hanani.

