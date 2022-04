PC Game Pass Hadir di Indonesia, Langganan 3 Bulan Pertama Rp 14.999

TEMPO.CO, Jakarta - Xbox pada Kamis, 21 April 2022, mengumumkan bahwa PC Game Pass telah tersedia di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Semua pemain PC dapat menikmati program berlangganan selama tiga bulan pertama dengan harga Rp 14.999.

PC Game Pass menghadirkan katalog lebih dari 100 game PC berkualitas tinggi, termasuk rilis Xbox Game Studios baru pada hari pertama, game Bethesda yang ikonik, dan keanggotaan EA Play. Dengan berbagai macam game PC lintas genre, dan game baru yang ditambahkan secara berkala, selalu ada game untuk dimainkan oleh setiap orang.

“Hal ini menandai awal bagi Xbox di Asia Tenggara, dan kami sangat antusias untuk memberikan para gamer di kawasan ini pilihan untuk menemukan game dan bermain dengan teman-teman dengan harga yang terjangkau,” ujar Jeremy Hinton, Xbox Asia Business Lead, dalam keterangannya Kamis.

Setelah pemain di Indonesia menyelesaikan langganan tiga bulan pertama mereka dengan biaya Rp 14.999, PC Game Pass akan tersedia dengan harga bulanan yang terjangkau, yaitu Rp 49.999 per bulannya.

“Tujuan kami adalah menghadirkan PC Game Pass ke lebih banyak negara di mana Windows tersedia untuk membantu kami menjangkau lebih dari 3 miliar gamer di seluruh dunia. Kami memulai awal yang kuat di Asia Tenggara, di mana kami melihat permintaan yang besar untuk PC Game Pass selama periode pratinjau. Kami mendengarkan para gamer dan selalu berupaya untuk meningkatkan pengalaman gaming. Dengan memperbanyak pilihan game lintas genre serta memberikan dukungan bahasa yang lebih baik,” ujar Hinton.

PC Game Pass menghadirkan, di antaranya, Age of Empires IV, Back 4 Blood, Forza Horizon 5, Marvel’s Guardian of the Galaxy, Hades, Minecraft, Sea of Thieves, dan Microsoft Flight Simulator.

Pilihan game ini juga mencakup rilis Xbox Game Studios baru pada hari pertama seperti Halo Infinite, serta game ikonik seperti DOOM, Wolfenstein, Dishonored, dan The Evil Within dari Bethesda Softworks, game independen, serta blockbuster. EA Play juga disertakan dalam layanan ini, menampilkan beberapa game terkemuka di dunia termasuk FIFA, Battlefield, The Sims, dan Mass Effect.

“Kami berharap dapat menyambut para pemain game PC dari Asia Tenggara ke komunitas Game Pass,” tambah Hinton.

