WHO: Data Covid-19 Global Terus Turun Sejak Akhir Maret

Warga melintas dengan latar belakang gedung bertingkat di kawasan Cideng, Jakarta, Rabu, 9 Februari 2022. Data Pemprov DKI Jakarta menyebutkan persentase kasus positif Covid-19 atau positivity rate di Jakarta dalam sepekan terakhir mencapai 22,6 persen atau jauh di atas standar WHO sebesar lima persen. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah kasus baru Covid-19 global terus menurun sejak akhir Maret lalu. Sepanjang periode 11-27 April lalu, misalnya, WHO menerima laporan sekitar lima juta kasus baru dari seluruh dunia. Angka itu berarti penurunan sebesar 24 persen daripada periode pekan sebelumnya.

Menurut laporan Badan Kesehatan Dunia itu, penurunan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 yang dilaporkan datang dari seluruh enam wilayah yang dipantau WHO. Yang terbesar adalah dari wilayah Pasifik Barat yang melaporkan jumlah penurunan sampai 28 persen, pekan-ke-pekan. Menyusul setelahnya adalah Mediterania Timur sebesar 26 persen, Eropa (25 persen), Asia Tenggara (16 persen), Afrika (7 persen) dan Amerika (2 persen).

Data jumlah kasus kematian yang dilaporkan resmi juga menurun secara global sebesar 12 persen antara 11-27 April dan pekan sebelumnya. Kalau jumlah kasus baru sebanyak lima juta, untuk kasus kematian yang telah dilaporkan sepanjang pekan itu dari keenam wilayah sebesar 18 ribu. "Masing-masing berkurang 24 dan 12 persen dibandingkan pekan sebelumnya," bunyi pernyataan WHO.

Dalam Coronavirus disease (Covid-19) Weekly Epidemiological Update and Weekly Operational Update terbarunya yang dirilis 20 April lalu itu WHO menekankan angka-angka harus dibaca dengan seksama. Penurunan jumlah kasus itu disebutkan bisa jadi berpangkal dari perubahan dalam bagaimana negara-negara di dunia menggelar tes virus SARS-CoV-2 alias swab test.

Sebagai contoh, Inggris telah menghapus tes pemeriksaan Covid-19 gratis. Aturan seputar tes gratis juga diperketat di Wales dan Skotlandia. Perluasan tes Covid-19 hanya dilaporkan masih terjadi di Irlandia Utara di wilayah Inggris Raya yang jadi bagian wilayah Eropa itu. Di Indonesia, data dari Kementerian Kesehatan juga memperlihatkan tren menurun jumlah spesimen diperiksa dan jumlah kasus diperiksa di laboratorium sejak Februari lalu.

Per 17 April 2022, WHO mencatat jumlah kasus Covid-19 yang telah konfirmasi sebanyak lebih dari 500 juta dan angka kematiannya lebih dari 6 juta secara global. Sedang per artikel ini dibuat, Sabtu malam 23 April 2022, data di dasbor Johns Hopkins University menunjukkan total kasus Covid-19 global sebesar 508.753.874 dan kematian sebanyak 6.215.987 kasus.

