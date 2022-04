Top 3 Tekno Berita Kemarin: Bibit Siklon Tropis 98S, Bingung TV Digital, Harimau

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Kemarin, Selasa 26 April 2022, diawali artikel prakiraan cuaca hujan di wilayah Indonesia yang masih dipengaruhi Siklon Tropis 98S. BMKG memantau pergerakannya di Samudera Hindia selatan barat daya Bengkulu.

Kemudian, artikel perkembangan terkini tenggat pertama penutupan siaran TV analog yang mencakup selusin daerah di Jawa Barat. Pantauan di lapangan oleh Komisi Penyiaran Informasi Daerah, banyak masyarakat yang masing bingung tentang TV digital dan TV ber-internet.

Terpopuler ketiga adalah temuan tiga Harimau Sumatera mati sekaligus karena jerat kawat di dalam hutan di Aceh. Temuan ini mengingatkan tragedi serupa atas seekor induk dan dua anak harimau, juga di Aceh, pada Agustus tahun lalu.

Berikut Top 3 Tekno Berita Kemarin, Selasa 26 April 2022, selengkapnya,

1. Bibit Siklon Tropis 98S Terpantau, Potensi Hujan di Beberapa Daerah

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memantau pergerakan bibit Siklon Tropis 98S di Samudra Hindia selatan barat daya Bengkulu (14.2LS, 100.4BT) pada hari Senin, 25 April 2022. Bibit tersebut memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot dan tekanan udara minimum 997,2 hPa.

Bibit Siklon Tropis 98S bergerak ke arah barat daya dan memiliki potensi untuk menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada pada kategori menengah. Sistem ini menginduksi daerah peningkatan kecepatan angin >25 knot (low level jet) di Samudra Hindia selatan Lampung-Banten.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklon tropis, low level jet dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut.

2. Menjelang Penutupan TV Analog, Masyarakat Masih Bingung Pindah ke TV Digital

Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) mengungkap kesiapan penutupan siaran TV analog tahap pertama di selusin daerah di Jawa Barat per 30 April 2022. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, banyak masyarakat yang masing bingung tentang TV digital. “Antara digitalisasi terestrial versi analogue switch-off (ASO) dengan digital yang berbasis Internet atau OTT (over the top),” kata Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet kepada Tempo, Senin malam, 25 April 2022.

Menurut Adiyana, siaran televisi digital terkait dengan penutupan siaran analog, tetap menggunakan antena. “Tapi antenanya tidak perlu tinggi-tinggi,” ujarnya. Agar bisa menangkap siaran digital, televisi di rumah perlu tambahan alat set top box (STB). Pada sebagian televisi misalnya buatan 2017 ke atas, ujarnya, sudah ada perangkat televisi digitalnya sehingga tidak perlu set top box.

Sebelumnya diberitakan pemerintah akan menutup siaran televisi analog seperti yang berjalan sekarang secara bertahap. Sebanyak 341 kabupaten dan kota akan berpindah ke siaran televisi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika membagi tiga tahapan migrasi itu mulai 30 April 2022 di 56 wilayah layanan siaran di 166 kabupaten dan kota.

3. Lagi, 3 Harimau Sumatera Ditemukan Mati Terjerat di Hutan Aceh

Polisi Aceh Timur telah mulai menyelidiki kasus kematian tiga Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) diduga karena jerat untuk babi di kawasan hutan di Desa Sri Mulya, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Kematian ketiganya ditemukan pada Minggu, 24 April 2022, dan menjadi peristiwa memilukan yang kedua setelah temuan pada Agustus tahun lalu.

Untuk kasus terbaru, lokasi temuan termasuk areal hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan PT Aloer Timur. "Kepolisian meminta keterangan sejumlah saksi," kata Kapolres Aceh Timur, Ajun Komisaris Besar Mahmun Hari Sandy Sinurat, didampingi Kapolsek Serbajadi Inspektur Satu Hendra Sukmana di Aceh Timur, Senin 25 April 2022.

Polisi juga menunggu hasil nekropsi (autopsi) terhadap bangkai tiga harimau tersebut. Sejauh ini, dugaannya, dua harimau yang pertama diperkirakan mati sekitar dua hingga tiga hari. Sedangkan harimau ketiga, yang berjarak sekitar 500 meter, diperkirakan mati tujuh hingga delapan hari sebelum ditemukan.