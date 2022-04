Hepatitis Anak Misterius Telah Menyebar ke Banyak Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Satu jenis hepatitis yang parah dan tidak diketahui telah diidentifikasi pada hampir 170 anak di belasan negara dalam beberapa pekan terakhir, dengan setidaknya satu anak meninggal karena penyakit misterius itu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada 21 April 2022, setidaknya 169 kasus hepatitis akut yang tidak diketahui asalnya telah dilaporkan dari 11 negara di Wilayah Eropa WHO dan satu negara di Wilayah Amerika WHO.

Kasus tersebut telah dilaporkan di Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara (Inggris Raya) (114), Spanyol (13), Israel (12), Amerika Serikat (9), Denmark (6), Irlandia (< 5), Belanda (4), Italia (4), Norwegia (2), Prancis (2), Rumania (1), dan Belgia (1).

Kasus ini terjadi pada anak berusia 1 bulan hingga 16 tahun. Sebanyak tujuh belas anak (sekitar 10 persen) membutuhkan transplantasi hati dan setidaknya satu kematian telah dilaporkan.

Maria Buti, seorang ahli patologi di Barcelona dan ketua Asosiasi Eropa untuk Studi Hati (EASL), mengatakan perhatian utama adalah tingkat keparahan strain.

Sindrom klinis di antara kasus yang teridentifikasi adalah hepatitis akut (peradangan hati) dengan peningkatan enzim hati yang nyata. Banyak kasus melaporkan gejala gastrointestinal, termasuk sakit perut, diare dan muntah sebelum gejala hepatitis akut parah, dan peningkatan kadar enzim hati (aspartate transaminase (AST) atau alanine aminotransaminase (ALT) lebih besar dari 500 IU/L) dan penyakit kuning.

Sebagian besar penderita tidak mengalami demam. Virus umum yang menyebabkan hepatitis virus akut (virus hepatitis A, B, C, D dan E) belum terdeteksi dalam kasus-kasus ini. Sejauh ini, perjalanan internasional atau hubungan ke negara lain berdasarkan informasi yang tersedia saat ini belum diidentifikasi sebagai faktor.

Menurut WHO, adenovirus telah terdeteksi dalam setidaknya 74 kasus, dan dari jumlah kasus dengan informasi pengujian molekuler, 18 telah diidentifikasi sebagai tipe F 41. SARS-CoV-2 diidentifikasi dalam 20 kasus yang diuji. Selanjutnya, 19 kasus terdeteksi dengan koinfeksi SARS-CoV-2 dan adenovirus.

Inggris adalah negara yang paling besar kasus yang telah dilaporkan hingga saat ini. Di sana, baru-baru ini mengamati peningkatan yang signifikan dalam infeksi adenovirus di masyarakat, terutama terdeteksi pada sampel feses pada anak-anak. Kemudian menyusul tingkat sirkulasi yang rendah pada awal pandemi Covid-19. Belanda juga melaporkan peningkatan sirkulasi adenovirus komunitas secara bersamaan.

Namun demikian, karena pengujian laboratorium yang ditingkatkan untuk adenovirus, ini dapat mewakili identifikasi hasil langka yang ada yang terjadi pada tingkat yang sebelumnya tidak terdeteksi yang sekarang dikenali karena pengujian yang meningkat.

WHO dan ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control ) mendukung negara-negara dengan penyelidikan yang sedang berlangsung dan mengumpulkan informasi dari negara-negara yang melaporkan kasus.

Semua informasi yang tersedia disebarluaskan lebih lanjut oleh negara-negara melalui Jaringan Hepatitis dan organisasi klinis mereka seperti Asosiasi Eropa untuk Studi Hati, Masyarakat Mikrobiologi Klinis dan Penyakit Menular Eropa (ESCMID) dan Masyarakat Eropa untuk Gastroenterologi, Hepatologi dan Nutrisi Anak Eropa. (ESPGHAN).

Aikaterini Mouggou, pakar resistensi anti-mikroba di ECDC, mengatakan kasus-kasus itu sangat mengkhawatirkan. Tidak jelas apakah lebih banyak anak memiliki kasus ringan karena gejalanya tidak dapat dilacak, katanya kepada presentasi darurat.

"Karena kami tidak tahu penyebabnya, kami tidak tahu rute penularan dan cara pencegahan dan pengobatannya," kata Moungkou, sebagaimana dilaporkan Science Alert, Selasa, 26 April 2022.

Untuk kasus di Eropa, pengumpulan data bersama WHO/ECDC akan dilakukan menggunakan Sistem Pengawasan Eropa (TESSy).

Panduan yang diturunkan oleh Badan Keamanan Kesehatan Inggris telah dikeluarkan ke negara-negara yang terkena dampak untuk mendukung penyelidikan menyeluruh terhadap kasus-kasus yang dicurigai.

