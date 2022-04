Unpad Raih Peringkat 4 Nasional Kampus Terbaik Versi THE Impact Rankings 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Padjadjaran (Unpad) meraih peningkatan signifikan pada pemeringkatan Times Higher Education atau THE Impact Rankings 2022 yang dirilis Rabu, 27 April 2022 waktu Inggris. Pada pemeringkatan tersebut, Unpad berada pada peringkat 101-200 dunia dan menduduki peringkat ke-4 secara nasional.

Pemeringkatan THE Impact Rankings merupakan penilaian aktivitas tridarma perguruan tinggi terhadap 17 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemeringkatan ini juga menilai bagaimana pengaruh yang dihasilkan perguruan tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tahun ini, Unpad berhasil mengembalikan posisi pencapaian pada 2020, yaitu peringkat 101-200 dunia dan peringkat ke-4 nasional, setelah mengalami penurunan peringkat pada 2021. Ada empat indikator SDGs yang dinilai baik oleh THE, yaitu Life Below Water (SDGs 14) dengan skor 84,1; Life on Land (SDGs 15) dengan skor 81,9; Sustainable Cities and Communities (SDGs 11) dengan skor 69.2-78,6; serta Partnership for the Goals (SDGs 17) dengan skor 83,1-90,6.

Rektor Unpad Rina Indiastuti mengatakan peningkatan peringkat Unpad pada THE Impact Rankings merupakan upaya luar biasa. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Unpad memiliki kekuatan melakukan aktivitas tridarma sebagai upaya pencapaian SDGs.

Beberapa aspek yang sudah dilakukan Unpad di antaranya memperkuat riset tentang SDGs hingga penguatan SDGs Center sebagai pusat unggulan yang berfokus pada studi kebijakan dengan orientasi pada tujuan global SDGs. “Selain itu, mahasiswa tanpa disadari telah banyak melakukan kegiatan yang mendukung pilar SDGs,” kata Rina.

Rina mengatakan berdasarkan hasil penialaian indikator di THE Impact Rankings, kemitraan menjadi aspek penting dalam mewujudkan pencapaian SDGs. Kolaborasi yang baik dengan mitra daerah, nasional, hingga internasional sangat berpengaruh dalam penilaian di THE Impact Rankings.

Di sisi lain, kemitraan yang dilakukan juga dapat menghasilkan beragam rekomendasi kebijakan di bidang pencapaian SDGs. Seluruh upaya yang dilakukan, mulai dari riset, inovasi, dan kemitraan akan mendorong Unpad semakin bermanfaat dan mendunia.

Karena itu, Rina menilai perguruan tinggi berperan penting dalam pencapaian SDGs. "Kepedulian perguruan tinggi dalam menangani permasalahan sosial melalui pemikiran dan inovasi riset sangat diperlukan," ujarnya.

