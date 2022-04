Twitter Akan Diakuisisi Elon Musk: Kisah Awal Twitter Mulai dari Podcast Odeo

TEMPO.CO, New York -

Twitter dikabarkan segera diakuisisi Elon Musk, seiring dengan dewan direksi Twitter yang telah menerima tawaran pengambilalihan senilai 44 miliar US dollar itu.

Ini diumumkan pada 25 April lalu. Juragan Tesla, Elon Musk mengatakan akan membuka "potensi luar biasa" dari perusahaan.

Usia Twitter hingga saat ini telah lebih dari 16 tahun sejak didirikan oleh Evan Williams, Jack Dorsey, Noah Glass, dan Biz Stone.

Awal mula munculnya ide saat acara diskusi yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan podcast bernama Odeo.

Jack Dorsey masih menyandang status mahasiswa sarjana di Universitas New York mengemukakan sebuah gagasan tentang penggunaan layanan pesan singkat untuk berkomunikasi dengan sebuah kelompok kecil.

Dilansir dari laman Britannica, disaat yang hampir sama pada tahun 2005, sayangnya Apple mengumumkan bahwa mereka akan menambahkan podcast ke aplikasi media digitalnya, iTunes.

Odeo yang juga berisikan para pencetus Twitter ini merasa bahwa perusahaan mereka tidak dapat bersaing dengannya Apple. Oleh karenanya, perlu inovasi yang baru.

Pada karyawan ditanyai tentang proyek sampingan Odeo ini. Jack Dorsey mengusulkan layanan pesan singkat (SMS), di mana seseorang dapat mengirimkan pembaruan kecil seperti blog dengan teman-teman.

Sedangkan Glass mengusulkan nama Twttr, sebagian terinspirasi oleh suara burung yang prototipenya berfungsi pada Maret 2006.

Dorsey menjadi orang pertama yang berkicau di Twitter, bunyinya "just setting up my twttr" pada 21 Maret 2006.

Selanjutnya: Sebelum dirilis ke publik, ditambahkan dua huruf vokal...