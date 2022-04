Apple Luncurkan Program Layanan Perbaikan Mandiri iPhone

TEMPO.CO, Jakarta - Seperti yang diumumkan tahun lalu, Apple telah meluncurkan Self Service Repair Store resminya dengan serangkaian suku cadang dan alat untuk memperbaiki model iPhone SE (generasi ketiga), iPhone 12, dan iPhone 13 yang rusak.

Toko ini menawarkan lebih dari 200 suku cadang dan peralatan individual, mulai dari sekrup pengaman seharga US$ 0,10 per unit hingga layar Pro Max seharga lebih dari US$ 300.

Program Layanan Perbaikan Mandiri tampaknya tidak menawarkan penghematan yang signifikan untuk perbaikan iPhone yang paling umum seperti kasus layar yang retak. Apple mengenakan biaya US$ 269,95 untuk bundel layar iPhone 13, yang berisi layar, kit sekrup, perekat, dan dua sekrup pengaman, dengan kredit US $33,60 untuk mengembalikan layar yang rusak setelah diperbaiki, dengan biaya akhir US$ 236,35. Perbaikan yang sama akan menelan biaya US $279 jika Anda membawanya ke Apple Store, atau penghematan sebesar US$ 42,65.

Namun, Apple juga merekomendasikan untuk membeli alat-alat khusus seperti Heated Display Pocket seharga US$ 108, Display Press seharga US$ 216, dan perlengkapan pelepasan layar berpemanas seharga US$ 256,35. Sebagian besar bengkel sudah memiliki barang-barang ini, tentu saja, tetapi jika pengguna hanya untuk memperbaiki satu iPhone, sungguh tidak sepadan.

Semua suku cadang dan alat tersedia la carte serta dalam bundel, dan pengguna juga dapat menyewa kit alat, yang mencakup peralatan mahal yang diperlukan untuk membongkar iPhone, seharga US$ 49 per minggu. Apple menjamin bahwa alat yang ditawarkan di situs Layanan Perbaikan Mandiri sama dengan yang digunakan oleh jaringan perbaikan Apple.

Untuk penggantian baterai, Apple mengenakan biaya tetap sebesar US$ 69, tetapi satu bundel akan dikenakan biaya sekitar US$ 47 setelah kredit pengembalian suku cadang yang diganti.

Apple juga menawarkan kit untuk memperbaiki speaker bawah, kamera, Taptic Engine, dan baki SIM. Perbaikan tersebut lebih sulit untuk dibandingkan, tetapi harga suku cadang tampaknya masuk akal, dengan bundel kamera iPhone 13 Pro Max berharga kurang dari US$ 90 setelah kredit pengembalian. Namun, Anda masih perlu membeli peralatan tambahan.

Apple menawarkan serangkaian manual yang dapat dibaca oleh reparasi sebelum mereka membeli suku cadang. Manual itu sangat rinci dan menawarkan petunjuk langkah demi langkah serta tip keselamatan dan bahan tambahan apa pun yang mungkin Anda perlukan, seperti "pasir bersih, kering, tanpa perlakuan" jika terjadi "peristiwa termal baterai".

Membaca dengan teliti petunjuk membuatnya sangat jelas bahwa perbaikan ini tidak mudah dan membutuhkan kesabaran dan pemahaman tentang bagaimana produk ini bekerja dan dirakit.

Baca:

Permintaan Melonjak, Apple Tingkatkan Produksi iPhone 13 Pro

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.