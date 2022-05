Rilis Game Mei 2022, Cocok Jadi Pengisi Waktu Libur Lebaran

Sniper Elite 5 [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] - May 26. (Rebellion)

TEMPO.CO, Jakarta - Bulan Mei diawali dengan libur Lebaran dan sebagian warga melakukan perjalanan mudik. Libur ini cukup panjang, jika kurang suka berjalan-jalan keluar karena hujan atau tidak mau berdesakan, main game bisa menjadi pilihan kegiatan.

Beberapa kisi-kisi cerita dari game yang rilis bulan ini.

Infinite Links

Jimat adalah item magis yang mengandung kekuatan besar, bahkan beberapa di antaranya dapat mengabulkan keinginan apapun. Kronos, seorang anak laki-laki yang berlatih sebagai penyihir, dan Serene, yang menganggap satu sama lain sebagai saudara kandung, diselimuti konspirasi Jimat. Akankah mereka dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dan dunia dari bahaya yang mengancam?

Melengkapi Talisman ke Papan Keterampilan untuk memperoleh keterampilan dan gerakan fatal untuk mengubah arus dalam pertempuran berbasis giliran. Menempa dan meningkatkan senjata, baju besi, dan Talisman dari bahan akan memberi Anda keuntungan tambahan. Ada juga elemen strategis dengan formasi pertempuran dan jebakan, dan belum lagi berbagai quest, arena, dan pencapaian monster yang menunggu sebagai tantangan dalam RPG fantasi ini!

Cotton Fantasy

Cotton Fantasy mempertahankan pandangan dunia komikal tradisional Cotton and Silk, sementara tidak hanya memasukkan fitur game shoot 'em up dari seri Cotton, tetapi juga fitur game shoot 'em up lainnya yang telah dirilis Success ke dunia, seperti Sanvein's sistem waktu dan sistem BUZZ Psyvariar.

Squishies

Selami dunia ceria yang penuh petualangan! Squishies adalah pengalaman platform teka-teki pemain tunggal, dibuat khusus untuk PlayStation VR. Pecahkan teka-teki dan simpan Squishies, atau berkreasilah dan bangun level Anda sendiri - lalu bagikan dengan komunitas!

Berikut daftar game yang dirilis:

SiFu: Vengeance Edition (PlayStation 5, PlayStation 4) – 2 Mei

Wildcat Gun Machine [PC, PS4, XBO, Switch] – 4 Mei

Best Month Ever [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] – 5 Mei

Trek to Yomi [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] – 5 Mei

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters [PC] – 5 Mei

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit [PC] – 6 Mei

Songs of Conquest [PC] – 10 Mei

Brigandine [PC] – 11 Mei

Source of Madness [PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] – 11 Mei

Achilles: Legends Untold [PC] – 12 Mei

Cantata [PC] – 12 Mei

The Centennial Case: A Shijima Story [PC, PS5, PS4, Switch] – 12 Mei

Flippin Cactus [PC] – 12 Mei

Evil Dead: The Game [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] – 13 Mei

Endzone - A World Apart: Distant Places DLC [PC] – 17 Mei

Gloomhaven: Jaws of the Lion DLC [PC] – 17 Mei

Deadcraft [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] – 19 Mei

Deliver Us The Moon [PS5, XSX] – 19 Mei

Endzone - A World Apart: Survivor Edition [PS5, XSX] – 19 Mei

Vampire: The Masquerade - Swansong [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] – 19 Mei

Cotton Fantasy [PS4, Switch] – 20 Mei

MX vs ATV Legends [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] – 24 Mei

My Time at Sandrock [PC] – 26 Mei

Sniper Elite 5 [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] – 26 Mei

Arcade Spirits: The New Challengers [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] – 27 Mei

Kao the Kangaroo [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] – 27 Mei

Microsoft Flight Simulator: Top Gun Maverick DLC [PC, XSX] – 27 Mei

Moo Lander [PC, PS4, XBO] – 27 Mei

Pac-Man Museum+ [PC, PS4, XBO, Switch] – 27 Mei

Insomnis Enhanced Edition [PS5] – 31 Mei

The Last Taxi [PC VR] – 31 Mei

