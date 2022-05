UTBK SBMPTN 12 Hari Lagi, Apa Saja yang Mesti Dipersiapkan?

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) 2022 akan dimulai 17 Mei 2022 mendatang. Artinya, kalian hanya punya waktu 12 hari lagi untuk mempersiapkan tes dengan matang. Sebab, seleksi masuk SBMPTN amat ketat.

Tahun lalu, jumlah 777.858 pendaftar UTBK SBMPTN. Namun, peserta yang dinyatakan lulus SBMPTN hanya ada 184.942 peserta. Untuk itu, jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Gunakan waktu untuk belajar lebih giat lagi. Berikut tips perbesar peluang lolos dikutip dari laman Aku Pintar.

1. Pahami Konsep

Latihan soal-soal UTBK menjadi rutinitas calon mahasiswa baru. Semakin banyak kita bertemu soal latihan, harapannya kita semakin mengenali pola atau jenis soal-soal yang sering muncul. Namun, berlatih soal saja tak cukup.

Kita juga harus bisa memahami konsep di balik setiap materi pelajaran. Pemahaman konsep materi seperti ini membantu kita memetakan mana saja materi dan soal latihan yang lebih mudah, untuk kemudian beranjak mempelajari materi dan soal-soal yang lebih sulit. Dengan begitu, kita bisa belajar dengan lebih efektif.

2. Rajin Ikut Try Out dan Cermati Skor yang Diperoleh

Ingin tahu progres belajarmu? Wajib mengikuti try out. Di samping menjadi sarana buat kita mengakrabkan diri dengan soal-soal UTBK, try out juga membiasakan kita dengan suasana ujian lantaran terbatasnya waktu yang tersedia untuk mengerjakan soal.

Yang tak kalah penting adalah hasil try out itu sendiri. Coba kalian cermati lagi, sudah seberapa dekat skor try out kamu dengan skor rerata UTBK yang lolos SBMPTN tahun sebelumnya di jurusan incaranmu?

3. Cari Informasi Sedetail Mungkin Terkait UTBK dan SBMPTN 2022

Kalian harus pahami dan cari informasi sedetail mungkin terkait pelaksanaan UTBK SBMPTN. Mulai dari jadwal, materi, hingga apa saja yang perlu dibawa ketika ujian berlangsung. Hal ini penting agar kamu bisa mengikuti pelaksanaan UTBK dengan lancar. Sebab, ada beberapa dokumen yang wajib dibawa saat pelaksanaan ujian. Seperti kartu tanda peserta ujian hingga masker yang wajib kamu kenakan.

4. Petakan Persaingan

Sambil menyiapkan diri menghadapi UTBK, jangan lupa untuk melakukan riset tentang jurusan dan kampus yang kamu incar. Misalnya, berapa skor rerata yang lolos SBMPTN sebelumnya? Berapa banyak kuota mahasiswa baru yang tersedia, berapa jumlah peminat, dan berapa yang diterima?

Kalau perlu, kamu dapat memetakan persaingan masuk jurusan incaranmu dengan lebih baik lagi. Misalnya, kamu bisa membandingkan berapa jumlah peminat dan peserta SBMPTN yang lolos tiap tahun di jurusan tersebut pada beberapa kampus sekaligus.

Riset seperti ini sebenarnya cukup membantu kita melihat peluang lolos di SBMPTN, terutama pada jurusan atau prodi pilihan pertama. Siapa tau, mungkin setelah membanding-bandingkan sekian PTN, pilihan jurusan kamu bakal beralih di PTN dengan potensi peluang lolos SBMPTN yang lebih besar.

Baca juga: Kementerian Pendidikan Buka Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.