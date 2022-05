23 Tahun Lalu iMac Buatan Apple Diluncurkan, Bukan Steve Jobs yang Beri Nama

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat 23 tahun silam, 7 Mei 1998 perusahaan raksasa Apple Computer meluncurkan perangkat komputer Macintosh dengan konsep all in one, peluncuran perangkat yang dinamai iMac ini bagai peluru terakhir setelah Apple mengalami rangkaian kemunduran akibat konsumen lebih memilih mesin Intel dalam PC Windows saat itu.

Saat diluncurkan, Steve Jobs membandingkan iMac dengan produk komputer lain yang ada di pasaran kala itu, yang ia katakan lambat, memiliki tampilan jelek dan kurang jaringan. Di era tersebut, Steve Jobs yakin bahwa iMac merupakan produk keluaran terbaru yang jauh lebih bagus dan moderen dibandingkan perangkat komputer lain. iMac bahkan memenangkan persaingan dengan Compaq Presario 4540 keluaran Phil Schiller.

Penjualan iMac

Melansir Apple Insider di laman appleinsider.com, iMac pertama kali dibanderol dengan harga $1,299. Dengan kapasitas prosesor G3 233-MHz, layar 15 inci tampilan penuh warna, tembus pandang, serta tampilan dan fitur lebih moderen dibanding perangkat komputer lain.

Kabarnya, ketika itu penjualan iMac merupakan proyek besar bagi Jony Ive, setelah dirinya menjadi Senior Vice President Industrial Design pada 1997. Dalam sebuah wawancara dengan Lou Dobbs, Steve Jobs menyebut iMac sebagai produk yang lebih cepat dari pada Pentium versi II. Ini membuat iMac dinobatkan sebagai komputer terlasir di era liburan 1998.

Meledaknya penjualan iMac membuat produk elektronik ini terus memperbarui tampilan. Pada 1999, iMac sudah tersedia dalam berbagai warna, diikuti tahun 2002 desain iMac diubah jadi G4 dengan tampilan kubah unik, dan di tahun 2004 iMac sudah dalam tampilan G5 berbentuk lempengan tunggal berdagu. Perubahan berikutnya terjadi pada 2006, di mana iMac sudah berbasis intel tanam meski tetap mempertahankan desain G5, dan memasuki 2007, iMac sudah tersedia dalam versi aluminium.

Penamaan iMac

Nama iMac merupakan usulan dari Ken Segall, seorang karyawan yang menangani akun Apple di Los Angeles. Nama itu kemudian ia sodorkan dan diterima oleh Steve Jobs yang sebelumnya akan menamai iMac dengan MacMan.

Penggunaan huruf “i” di depan kata Mac ini menjadi inspirasi penamaan perangkat buatan Apple, sebut saja iPhone, iPad, iWatch, dan bahkan pensil stylus buatan Apple pun dinamai iPencil. Segall mengatakan bahwa “i” merupakan singkatan dari internet, huruf “i” juga mewakili produk sebagai perangkat pribadi, selain itu huruf “i” juga melambangkan inovasi.

Dalam perkembangannya, Apple telah banyak melakukan inovasi baru pada perangkat komputer iMac, setidaknya sampai April 2021 sudah lebih dari 10 perangkat penerus generasi pertama iMac diluncurkan.

DELFI ANA HARAHAP

