Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Suhu Tertinggi 35℃ Jakarta, Snapdragon X70

Berita terpopuler selanjutnya tentang Qualcomm mengumumkan kemampuan dan pencapaian baru dari Snapdragon X70 5G Modem-RF System dan memperkenalkan peta jalan 5G pada acara Qualcomm 5G Summit di San Diego, Selasa, 10 Mei 2022.

Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih memantau keberadaan Siklon Tropis Karim di Samudra Hindia sebelah barat daya Banten pada hari Selasa, 10 Mei 2022.

1. Prakiraan Suhu Tertinggi Jakarta Hari Ini 35oC, BMKG: Masuk Musim Kemarau

Pada data prakiraan cuaca Indonesia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Selasa, 10 Mei 2022, menyatakan suhu tertinggi 34°C untuk kota besar di Surabaya, Jakarta dan Banjarmasin. Hari Rabu ini, prakirawan BMKG menyatakan suhu udara untuk Jakarta berkisar antara 24-35°C.

Beberapa hari belakangan ini Jakarta menjadi salah satu kota terpanas dengan suhu 34°C dan hari ini berarti diperkirakan naik 1°C. BMKG menyatakan penyebabnya karena sudah mulai masuk musim kemarau.

“Berdasarkan monitoring awal musim kemarau 2022 (dasarian 3 update 30 April 2022) beberapa wilayah DKI Jakarta sudah memasuki musim kemarau,” tulis Ema, prakirawan BMKG wilayah 2.

“Cuaca di beberapa wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah sehingga udara akan terasa begitu panas dan gerah karena terjadi pemanasan maksimal,” lanjut Ema.

2. Qualcomm Umumkan Fitur-fitur Baru di Snadpragon X70

Pada acara Qualcomm 5G Summit di San Diego, Selasa, 10 Mei 2022, Qualcomm mengumumkan kemampuan dan pencapaian baru dari Snapdragon X70 5G Modem-RF System dan memperkenalkan peta jalan 5G.

Selain itu, ada juga solusi robotika edge-AI dengan pengenalan Qualcomm Robotics RB6 Platform dan Qualcomm RB5 AMR Reference Design.

“Snapdragon X70 memberi operator kemampuan untuk menghadirkan kapasitas 5G yang luar biasa, kecepatan data multi-Gigabit, dan contoh penggunaan baru di seluruh perangkat mulai dari smartphone hingga laptop, peralatan fixed wireless access, mesin industri, dan banyak lagi,” ujar Durga Malladi, Senior Vice President and General Manager, Cellular Modems and Infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc, Selasa.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan para pemimpin industri untuk memajukan 5G guna mendukung pengalaman konektivitas terbaik di kelasnya pada perangkat pintar terkoneksi (connected intelligent edge) dan mengubah industri di seluruh ekosistem konsumen, perusahaan, dan industri.”

3. Siklon Tropis Karim Menjauh, Jakarta dan Surabaya Masih Terpanas

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih memantau keberadaan Siklon Tropis Karim di Samudra Hindia sebelah barat daya Banten pada hari Selasa, 10 Mei 2022.

Siklon tropis ini memberikan dampak secara tidak langsung terhadap peningkatan curah hujan, kecepatan angin dan peningkatan tinggi gelombang di Sumatra bagian selatan, Pesisir Barat Sumatra dan Samudra Hindia barat Sumatra-selatan Jawa.

Diperkirakan intensitas Siklon Tropis Karim dalam 24 jam ke depan akan melemah dan bergerak ke arah selatan tenggara menjauhi wilayah Indonesia.

Sementara sirkulasi siklonik terpantau di Laut Seram bagian barat dan Kalimantan yang membentuk daerah pertemuan/perlambatan kecepatan angin (konvergensi) yang memanjang di Maluku dan Maluku Utara. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

