Microsoft Umumkan Microsoft Security Experts untuk Organisasi

TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft mengumumkan penawaran layanan keamanan baru di bawah kategori layanan Microsoft Security Experts. Security Experts ini mencakup tiga layanan baru—Microsoft Defender Experts for Hunting, Microsoft Defender Experts for Extended Detection and Response (XDR), Microsoft Security Services for Enterprise—serta dua layanan yang sebelumnya sudah ada, Microsoft Security Experts for Modernization dan Microsoft Security Experts for Incident Response.

Tahun lalu Microsoft Security memblokir lebih dari 9,6 miliar ancaman malware dan lebih dari 35,7 miliar phishing serta email berbahaya lainnya. Microsoft Security secara aktif melacak lebih dari 35 ransomware dan 250 pelaku ancaman dari negara, ransomware, serta aktivitas kriminal yang diawasi, di mana teknologinya telah memblokir lebih dari 900 upaya pencurian kata sandi setiap detiknya.

Vasu Jakkal, Vice President, Security, Compliance and Identity Microsoft mengatakan semakin hari, semakin sulit bagi organisasi untuk membangun dan mengelola tim keamanan secara penuh, apalagi dengan terus berkembangnya keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi berbagai tuntutan keamanan saat ini.

“Itulah sebabnya kami meluncurkan Microsoft Security Experts, yang menggabungkan teknologi terlatih oleh pakar dengan layanan yang dipimpin manusia untuk membantu organisasi mencapai hasil kerja yang lebih aman, patuh, dan produktif,” ujar Vasu Jakkal dalam keterangannya, Rabu, 11 Mei 2022.

Microsoft telah merancang tiga layanan terkelola baru yang akan membantu mitra dan pelanggan untuk meningkatkan kinerja tim ahli mereka sesuai kebutuhan, tanpa harus menghadapi tantangan perekrutan dan pelatihan.

Microsoft Defender Experts for Hunting diperuntukkan bagi pelanggan yang memiliki pusat operasi keamanan kuat, tetapi menginginkan bantuan Microsoft untuk secara proaktif mencari ancaman di seluruh data Microsoft Defender, termasuk endpoints, Office 365, aplikasi cloud, dan identitas.

Pakar Microsoft akan menyelidiki apapun yang mereka temukan dan memberikan informasi peringatan kontekstual serta instruksi perbaikan kepada organisasi, agar organisasi dapat merespons dengan cepat. Defender Experts for Hunting akan tersedia secara umum mulai pertengahan 2022.

Microsoft Defender Experts untuk XDR tersedia bagi pelanggan yang perlu memperluas kapasitas pusat operasi keamanan mereka. Ini adalah layanan XDR terkelola yang melampaui endpoints untuk menyediakan deteksi dan respons di seluruh Microsoft 365 Defender, menyelidiki peringatan, dan menggunakan otomatisasi serta keahlian manusia untuk merespons insiden bersama tim keamanan organisasi. Defender Experts untuk XDR akan memasuki masa pratinjau di akhir 2022.

Microsoft Security Services for Enterprise telah tersedia untuk perusahaan besar yang mencari layanan terkelola dengan sentuhan tinggi secara lebih komprehensif dari pakar Microsoft. Layanan komprehensif yang dipimpin pakar ini menggabungkan perburuan ancaman proaktif dan XDR terkelola, memanfaatkan informasi keamanan lengkap dan manajemen peristiwa (SIEM) Microsoft serta XDR stack untuk melindungi semua lingkungan cloud dan semua platform. Microsoft Security Services for Enterprise dijual melalui pernyataan kerja khusus dan sudah tersedia hari ini.

Microsoft Security saat ini telah menawarkan serangkaian layanan yang luas dalam ranah tanggapan dan saran insiden melalui grup Microsoft Industry Solutions. Penawaran layanan ini dirancang untuk mendukung pelanggan pada saat krisis dan membantu mereka memodernisasi praktik keamanan masing-masing. Layanan ini ke depannya akan menjadi bagian dari portofolio Microsoft Security Experts dan dilayani oleh tim pakar layanan profesional global Microsoft.

Microsoft Security Services for Modernization diperuntukkan bagi pelanggan yang ingin memanfaatkan praktik terbaik Microsoft dalam menyambut kemampuan keamanan modern baru dan memulai transformasi keamanan mereka. Sistem ini menyediakan layanan konsultasi yang dapat membantu pelanggan pada setiap tahap perjalanan keamanan mereka, memodernisasi postur keamanan mereka, dan menggunakan pendekatan Zero Trust.

Microsoft Security Services for Incident Response mendukung pelanggan sebelum, selama, dan setelah adanya pelanggaran keamanan. Pakar respons insiden dan pemulihan akan membantu pelanggan menyingkirkan pelaku kejahatan dari lingkungan mereka, memulihkan pertahanan mereka setelah pelanggaran terjadi, dan membangun ketahanan terhadap serangan di masa mendatang.

