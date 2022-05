2 Ponsel Ini Akan Jadi yang Pertama Gunakan Chip Snapdragon 8+ Gen 1

TEMPO.CO, Jakarta - Tak menunggu lama sejak pengumuman Snapdragon 8+ Gen 1 yang menawarkan sejumlah peningkatan performa dan efisiensi energi, Asus mengumumkan kalau ROG Phone 6 miliknya nanti akan menjadi ponsel gaming pertama dengan chipset flaghip Qualcomm tersebut berada di balik otaknya. Total ada 16 perusahaan yang telah langsung memberi konfirmasi yang sama, bakal meluncurkan smartphone baru dengan chipset Snapdragon 8+ Gen 1.

"Get ready! The 1st gaming phone with Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 is coming SOON," bunyi pengumuman ROG Global di akun Twitter @ROG_ASUS pada Jumat malam, 20 Mei 2022, waktu Indonesia.

Berbeda lagi dengan yang diungkap pendiri dan CEO Realme, Sky Li. Dia mengumumkan kalau Realme GT 2 Master Explorer Edition akan menjadi smartphone pertama yang ditenagai Snapdragon 8+ Gen 1 yang akan tiba di pasaran. "A perfect match!" kata Sky Li di akun Twitter @skyli_realme, juga Jumat malam.

Rencananya pasar pertama itu adalah Cina. Belum jelas apakah Realme GT 2 Master Explorer Edition akan sampai ke pasar global karena Realme GT Master Edition tahun lalu dengan chipset Snapdragon 870 eksklusif hanya di Cina.

Qualcomm merilis versi perubahan dari chipset flagship pada Jumat. Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) dijanjikannya memberikan perbaikan kecepatan 10 persen lebih tinggi dan penghematan energi yang signifikan hingga 30 persen. Pendahulunya, Snapdragon 8 Gen 1 sebenarnya tidak pernah lambat. Hanya soal panas dan penggunaan baterai yang kerap menjadi permasalahannya.

