Ova Emilia, Dokter Kandungan Menjadi Rektor UGM Periode 2022-2027

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 20 Mei 2022 lalu, Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui rapat pleno Majelis Wali Amanat UGM menetapkan Prof dr Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG (K), Ph.D., sebagai Rektor UGM Periode 2022-2027 setelah mendapatkan suara terbanyak. Dalam rapat tersebut, Ova Emilia memperoleh sebanyak 21 suara dari proses voting yang dilakukan. Rencananya, pelantikan Ova sebagai Rektor UGM periode 2022-2027 akan berlangsung pada 27 Mei 2022 mendatang.

Dilansir ugm.ac.id, Ova Emilia, sebelumnya merupakan dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM sejak 2016. Tak hanya itu, Ova Emilia adalah Guru Besar di fakultas tersebut. Selain itu, dirinya adalah Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Negeri Indonesia sejak 2018.

Perempuan kelahiran 19 Januari 1964 di Yogyakarta ini menempuh pendidikan sarjananya di UGM pada 1987. Setelah itu, melanjutkan studi magisternya di University of Dundee, Skotlandia, pada 1990. Pada 1996-2000, Ova Emilia menjalani pendidikan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di UGM. Kemudian, melanjutkan studi S3 Clinical Teaching di University of New South Wales, dan pendidikan dokter subspesialis di UGM pada tahun 2009.

Karirnya di bidang kedokteran sudah tidak perlu diragukan lagi. Hal ini terbukti pada 1998, dengan mendapatkan penghargaan First Prize for Young Gynecologist Award dan SIDA Award di tahun 2006. Selain itu, Ova Emilia juga aktif dalam membangun inovasi, advokasi, dan kebijakan. Misalnya, pada 2012-2020, dirinya menciptakan kurikulum bagi dokter untuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang menjadi model pelatihan sekaligus diangkat secara nasional dan diterapkan di Fakultas Kedokteran di Indonesia.

Dalam paparan strategi dan program kerja, Rektor UGM Ova Emilia menguraikan sejumlah strategi, di antaranya memperkuat pendidikan transdisiplin yang mendorong kewirausahaan sosial, kemandirian dan keberagaman, memperkuat pengabdian yang komprehensif dan berkesinambungan untuk penyelesaian permasalahan wilayah dengan melibatkan sivitas akademika dan alumni, serta memperkuat atmosfer kampus yang sehat, ramah lingkungan, berbudaya dan bertanggung jawab secara sosial.

NAOMY A. NUGRAHENI

