Ilmuwan Cina Kembangkan Material yang Dapat Memanen Energi 24 Jam

TEMPO.CO, Hefei - Sebuah material jenis baru telah dikembangkan para ilmuwan Cina, dengan kemampuan menyerap panas dari matahari pada siang hari dan memancarkan energi ke luar angkasa untuk memanen pendinginan pada malam hari, menurut sebuah artikel yang terbit baru-baru ini.

Dasar dari material pelapis tersebut adalah lapisan vanadium dioksida (VO2) dan lapisan itu beralih dari mode pemanasan ke mode pendinginan sepanjang siklus siang-malam selama 24 jam tanpa menimbulkan biaya energi tambahan, menurut Pei Gang dan Zou Chongwen, para ilmuwan terkemuka penelitian tersebut dari Universitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Cina, sebagaimana dikutip Xinhua, 27 Mei 2022.

Dengan kemampuan beradaptasi secara mandiri, lapisan VO2 ini berada dalam fase logam dan dapat dipanaskan hingga 170 derajat Celsius di atas suhu sekitar di bawah sinar matahari. Sementara dalam keadaan gelap, lapisan VO2 berubah menjadi isolator dan dapat didinginkan hingga 20 derajat Celsius di bawah suhu sekitar.

Studi itu merupakan sebuah pendekatan baru untuk memanen energi terbarukan dari sinar matahari dan luar angkasa, serta merupakan subjek yang mulai menarik perhatian, demikian menurut penelaahan sejawat (peer review).

Terobosan penelitian itu adalah memanen "panas dan dingin" dalam satu struktur, yang menghemat ruang dan mengurangi biaya, kata Pei.

Material tersebut dapat digunakan pada berbagai bidang termasuk konservasi energi di gedung-gedung, sistem fotovoltaik pendingin, termoelektrik, dan pasokan energi di luar angkasa, urai Pei.

Masalah yang dihadapi dalam penggunaan material itu adalah biayanya yang tinggi. Meski demikian, material pengganti dengan teknik serupa namun dengan efisiensi lebih rendah akan segera diproduksi secara massal, kata Pei.

Temuan tersebut telah dipublikasikan secara daring di Proceedings of the National Academy of Sciences.

XINHUA

