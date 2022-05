Indosat Umumkan Menjadi Mitra 5G Resmi Formula E Jakarta 2022

Paling kiri: SVP-Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Steve Saerang, Director and Chief Regulator IOH Muhammad Buldansyah, Head of Ericsson Indonesia Jerry Soper, Chief Technology Officer IOH Desmond Cheung di acara pengumuman IOH sebagai Official Partner 5G di Jakarta E-Prix 2022, Selasa, 31 Mei 2022. (Maria Fransisca Lahur)