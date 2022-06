Telkom University Kembali Jadi PTS Terbaik Versi THE AUR 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia Times Higher Education (THE) kembali merilis THE Asia University Rankings 2022 (THE AUR 2022), dalam pemeringkatan tersebut Telkom University kembali meraih peringkat pertama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia.

Dikutip dari laman www.timeshighereducation.com, Times Higher ti Asia University Rankings 2022 menggunakan 13 indikator kinerja yang sama dengan THE World University Rankings, di mana THE AUR 2022 mencakup 616 universitas dari 31 wilayah di Asia.

Dari 616 universitas, Telkom University berhasil menempati peringkat 401-500 di Asia, peringkat 9 nasional, dan peringkat pertama perguruan tinggi swasta di Indonesia. Adapun indikator kinerja yang penilaian dilihat berdasarkan 5 bidang, yakni Teaching (the learning environment); Research (volume, income and reputation); Citations (research influence); International outlook (staff, students and research); dan Industry Income (knowledge transfer).

Dari indikator tersebut Telkom University berhasil meraih skor keseluruhan 20.9 – 24.8, dengan rincian Teaching (Pengajaran) 16.5; Research (Riset) 12.0; Citations (Kutipan) 31.0; International outlook (Pandangan Internasional) 15.9; Industry Income (Pendapatan Industri) 35.3.

Rektor Telkom University Adiwijaya mengucapkan selamat atas capaian yang diraih Telkom University. "Ini merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas dari sivitas akademika Telkom University serta kontribusi dari para alumni dan seluruh stakeholders," ujarnya seperti dilansir dari laman resmi Telkom University pada Sabtu, 4 Juni 2022.

Dia mengatakan rekognisi tersebut merupakan amanah untuk kampusnya agar terus berkontribusi bagi bangsa Indonesia. "Peringkat bukanlah hal yang utama, namun kita harus tetap fokus untuk senantiasa memberikan kontribusi dan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.” katanya.

