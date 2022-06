Puluhan Game Baru Rilis Bulan Ini: dari Sepak Bola sampai Nostalgia

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan game baru dijadwalkan rilis sepanjang bulan ini. Menjajalnya dapat menjadi pilihan bagi siswa yang sedang menjalani jeda tahun ajaran alias liburan. Buat yang lain, simak game-game baru yang dirilis berikut, siapa tahu ada yang cocok.

Diablo Immortal

Sebuah game yang tidak terlalu populer ketika pertama kali diumumkan di BlizzCon 2018. Diablo Immortal sekarang tampaknya lebih dekat dengan pengalaman otentik daripada yang diperkirakan para penggemar. Awalnya merupakan proyek khusus seluler, Immortal sekarang mendapatkan rilis di PC juga. Trailer dan pratinjau terbaru menunjukkan visual dan gameplay setara entri inti sebelumnya dari waralaba.

Mario Strikers: Battle League

Battle League akan menjadi bagian ketiga dalam seri game sepak bola Mario Strikers, yang dimulai pada 2005 di Game Cube. Pada versi Nintendo Switch yang akan datang, pemain akan memainkan game 5v5 di mana realisme dan hukum permainan disebut dikorbankan atas nama aksi yang menyenangkan dan berlebihan. Sebelum diluncurkan, Mario Strikers: Battle League mendapatkan demo waktu terbatas untuk pelanggan Nintendo Switch Online 3-5 Juni.

Sonic Origins

Kompilasi game Sonic retro ini menampilkan remaster dari empat judul utama pertama yang muncul di Sega Genesis di awal tahun 90-an – Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles, dan Sonic CD. Judul-judulnya mendapatkan animasi pembuka dan penutup baru, konten baru yang tidak dapat dibuka, tantangan, dan museum dengan materi bonus dan trek musik. Di Sonic Origins, Anda dapat memainkan semua game sebagai Sonic, Tails, atau Knuckles dan memilih antara pengalaman Klasik atau mode Peringatan baru dengan kehidupan tak terbatas.

Outriders Worldslayer

Ekspansi pertama Outriders, Worldslayer, menghadirkan lebih banyak penembak. Ada hal baru yang dapat diakses oleh karakter yang naik level dan baru, banyak senjata dan perlengkapan baru, dan sistem Ascension baru yang mirip dengan poin Paragon Diablo 3 yang memungkinkan kemajuan jangka panjang setelah pemain memaksimalkan karakter di level 30.

Berikut daftar game baru Juni ini selengkapnya beserta platform untuk memainkannya,

1 Juni - Pinku Kult: Hex Mortis [PC, Xbox Series X atau XSX, PS4, XBO, Nintendo Switch]

1 Juni - Samurai Riot Definitive Edition [PC, Switch]

1 Juni - Silt [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch]

2 Juni - Barn Finders VR [PC VR]

2 Juni - Diablo Immortal [PC]

2 Juni - Gigapocalypse [PS4, XBO, Switch]

3 Juni - Empyre: Dukes of the Far Frontier [PC]

3 Juni -Ten - Ten Rooms, Ten Seconds [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch]

3 Juni - Wonder Boy Collection [PS4, Switch]

5 Juni - Fortnite Season 3 [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch]

6 Juni - The Elder Scrolls Online: High Isle [PC]

7 Juni - SpellForce 3 Reforced [PS5, XSX, PS4, XBO]

7 Juni - SpellForce 3 Reforced: Soul Harvest DLC [PC, PS5, XSX, PS4, XBO]

7 Juni - SpellForce 3 Reforced: Fallen God DLC [PC, PS5, XSX, PS4, XBO]

7 Juni - SpellForce 3 Reforced Complete Edition [PS5, XSX, PS4, XBO]

8 Juni - The Cycle: Frontier [PC]

8 Juni - Star Wars: Knights of the Old Republic 2 [Switch]

9 Juni - Green Hell VR [Steam VR]

9 Juni - Madshot [PC]

9 Juni - Postal: Brain Damaged [PC]

9 Juni - Pro Cycling Manager 2022 [PC]

9 Juni - Tour de France 2022 [PC, PS5, XSX, PS4, XBO]

10 Juni - Mario Strikers: Battle League [Switch]

10 Juni - The Quarry [PC, PS5, XSX, PS4, XBO]

14 Juni - Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] 14 Juni

16 Juni - Overlord: Escape from Nazarick [PC, Switch]

16 Juni - Redout 2 [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch]

16 Juni - Starship Troopers - Terran Command [PC]

20 Juni - Summoners Fate [PC]

21 Juni - The Day Before [PC]

21 Juni - The Elder Scrolls Online: High Isle [PS5, XSX, PS4, XBO]

21 Juni - Fall Guys [PS5, XSX, XBO, Switch]

21 Juni - Shadowrun Trilogy [PS5, XSX, PS4, XBO, Switch]

21 Juni - Wreckfest [Switch]

23 Juni - Deliver Us The Moon [PS5, XSX]

23 Juni - Sonic: Origins [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch]

24 Juni - AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative (US) [PC, PS4, XBO, Switch]

24 Juni - Capcom Fighting Collection [PC, PS4, XBO, Switch]

24 Juni - Fire Emblem Warriors: Three Hopes [Switch]

24 Juni - Madison [PC, PS5, XSX, PS4]

28 Juni - FOBIA - St. Dinfna Hotel [PC, PS5, XSX, PS4, XBO]

28 Juni - MX vs ATV Legends [PC, PS5, XSX, PS4, XBO]

30 Juni - Cuphead: The Delicious Last Course DLC [PC, XBO, Switch]

30 Juni - Monster Hunter Rise: Sunbreak DLC [Switch]

30 Juni - Outriders Worldslayer [PC, PS5, XSX, PS4, XBO]

