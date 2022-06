Fitur Terbaru Google untuk Guru, Ada Transkrip Otomatis dan Menulis di Layar

TEMPO.CO, Jakarta - Google menawarkan kemudahan baru untuk para pengajar, terutama yang melakukan aktivitasnya secara virtual. Pada Google Meet kini tersedia fitur transkripsi otomatis untuk pengajar yang mendaftar ke Workspace for Education Plus dan paket Teaching and Learning Upgrade.

Dokumen berbasis teks ini menggunakan lebih sedikit ruang daripada rekaman penuh bagi pendidik yang ingin menyimpan atau membagikan bahan pengajaran mereka sebelumnya. Keuntungan lain, juga dapat mempermudah peninjauan, penelusuran, dan pengiriman materi pelajaran kepada siswa.

Google juga menghadirkan fitur jajak pendapat atau polling dan sesi tanya jawab kepada pengajar yang menggunakan Meet untuk melakukan streaming langsung pengajaran mereka, yang berpotensi membuka lebih banyak peluang untuk interaktivitas. Fitur-fitur ini sudah tersedia di rapat standar tetapi tidak selama streaming langsung.

Google juga memperluas jangkauan streaming langsung Meet, karena sekarang memungkinkan sekolah untuk melakukannya untuk acara, seperti rapat atau rapat dewan sekolah, langsung ke YouTube.

Sebelumnya, Google memberi pengguna Workspace dua opsi untuk membuat siaran langsung. Opsi pertama membatasi audiens hanya 500 orang dalam suatu organisasi. Sedangkan, opsi yang lain memberi pengguna kemampuan untuk membuat acara streaming langsung hingga 100 ribu audiens yang merupakan bagian dari Workspace yang sama.

Pembaruan ini akan memberi lebih banyak orang kesempatan untuk menonton karena streaming langsung ke YouTube berarti siapa saja dapat menonton. Kecuali video menggunakan mode privasi.

Di luar Meet, ada juga aplikasi Screencast baru yang dikembangkan Google di ChromeOS sebagai bagian dari pembaruan M103-nya. Ini memungkinkan guru merekam, memangkas, menyalin, dan berbagi pelajaran di layar sambil memberi siswa kesempatan untuk menonton ulang pelajaran dari Google Drive dan membuat video mereka sendiri dengan alat perekaman layar.

Guru juga dapat menggunakan Screencast untuk menggambar atau menulis di video jika mereka menggunakan Chromebook dengan layar sentuh.

Ada juga pembaruan pada Gmail, yang memungkinkan pengguna menambahkan teks alternatif ke gambar. Ini berguna bagi orang yang menggunakan pembaca layar, karena memungkinkan mereka mengetahui apa yang disertakan dalam email mereka.

Google menyatakan upaya yang lebih besar untuk memperluas pijakannya di bidang pendidikan. Perhatian di bidang ini telah dibangun sejak booming pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19.

