Top 3 Tekno Berita Kemarin: Tim UGM di Formula E, Mahasiswa Non Muslim di UIN

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Kemarin, Kamis 9 Juni 2022, dipuncaki artikel tentang tim mahasiswa UGM yang menjuarai lomba desain kendaraan listrik di ajang Formula E Jakarta. Tim tersebut adalah Arjuna EV UGM, perkumpulan mahasiswa dari berbagai jurusan bersama-sama melakukan riset, serta mengembangkan kendaraan bertenaga listrik di kampus yang berlokasi di Yogyakarta tersebut.

lalu, cerita Rahasimamonjy Lovanavalona Allison Candy, mahasiswa asal Madagaskar sebagai satu-satunya peserta wisuda non-muslim terbaik di Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta menjadi yang terpopuler kedua. Dalam wisuda Sabtu, 4 Juni 2022, Candy diumumkan memiliki nilai IPK 3,65 dan lulus dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Terpopuler ketiga adalah artikel berisi kronologi dari peristiwa seorang pengunjung yang ditarik orang utan dari dalam kandangnya. Video peristiwa itu viral di media sosial dan belakangan diketahui terjadi gara-gara motif ingin membuat konten dan si pengunjung nekat menerobos pagar.

Berikut Top 3 Tekno Berita Kemarin, Kamis 9 Juni 2022, selengkapnya,

1. Mahasiswa UGM Juara 1 Desain Kendaraan Listrik di Ajang Formula E Jakarta

Tim mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) meraih juara 1 Desain Kendaraan Listrik dalam ajang Formula E Jakarta. Selain mengadakan Grand Prix Formula E, lembaga penyelenggara Formula E Jakarta, Jakpro, turut mengadakan kompetesi desain kendaraan listrik untuk tingkat mahasiswa sebagai acara penyerta.

Melalui kompetisi ini, tim mahasiswa UGM menunjukkan desain kendaraan listrik terbaik dalam kompetisi berjudul Sustainable Electric Vehicle Design Competition. Tim tersebut adalah Arjuna EV UGM, perkumpulan mahasiswa UGM yang berasal dari berbagai jurusan bersama-sama melakukan riset, serta mengembangkan kendaraan bertenaga listrik di UGM.

Mahasiswa UGM menjadi juara 1 desain kendaraan listrik di ajang Formula-E Jakarta. Foto : ugm.ac.id

Dalam ajang kompetisi desain kendaraan listrik Formula-E Jakarta 2022, tim Arjuna EV UGM mengirimkan tim kecil beranggotakan empat orang mahasiswa dengan Rachmadi Norcahyo, sebagai dosen pembimbing mereka. Keempat mahasiswa tersebut antara lain adalah Thariq Faros Manumono (Teknik Mesin, 2019), Leonard Fidelcristo Supit (Elektronika dan Instrumentasi, 2019), Muhammad Raihan Hilmy (Teknik Mesin, 2019), dan Dasta Muhammad Ghaly (Teknik Mesin; 2019).

2. Cerita Candy, Sarjana UIN Jakarta Non-Muslim Terbaik dari Madagaskar

Rahasimamonjy Lovanavalona Allison Candy, mahasiswa asal Madagaskar di Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta menjadi satu-satunya peserta wisuda non-muslim terbaik di kampus tersebut. Acara wisuda itu dilakukan pada Sabtu, 4 Juni 2022 dan diikuti peserta sebanyak 1.041 orang.

Dalam wisuda itu, Candy dinobatkan menjadi salah satu peserta wisuda terbaik di tingkat fakultas dengan nilai IPK 3,65. Candy merupakan sarjana lulusan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik.

Rahasimamonjy Lovanavalona Allison Candy, merupakan satu-satunya peserta non muslim (Kristen) menjadi sarjana terbaik di tingkat fakultas dengan nilai IPK 3,65 atau Cum Laude. Foto : uinjkt.ac.id

Untuk memperoleh gelar sarjananya, wanita kelahiran Betafo, 5 Mei 1998, itu menulis skripsi dalam bahasa Inggris dengan judul Indonesia Soft Power Diplomacy Toward Madagascar via Education and Cultural Exchange: Darmasiswa Scholarship Period 2016-2019.

3. Kronologi Pengunjung Ditarik Orang Utan yang Videonya Viral di Medsos

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menurunkan tim untuk investigasi ke lokasi insiden pengunjung ditarik orang utan dari dalam kandang. Video itu viral di media sosial beberapa hari belakangan karena orang utan itu menolak melepaskan cengkeramannya hingga si pengunjung ketakutan dan bahkan menempel ke kandang sebelum akhirnya bisa terlepas.

Diketahui lokasi kejadian adalah Kasang Kulim Zoo Pekanbaru Riau, yang berada di wilayah kerja BBKSDA Riau. Tim investigasi datang ke kebun binatang itu dipimpin Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan, Arry Purnama Setiawan.

Kandang Orangutan di Kasang Kulim Zoo Pekanbaru Riau. Foto : Instagram

Dari keterangan yang diberikan lewat akun media sosial BBKSDA Riau, terungkap kronologi dari video viral di media sosial itu. Ides dari pengelola Kasang Kulim Zoo mengatakan video berasal dari peristiwa pada Senin, 6 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu, beberapa pengunjung asal Manyar Sakti Pekanbaru disebutkan melewati pagar pembatas kandang satwa.