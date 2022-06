Cerita Annisa Jadi Mahasiswa Berprestasi UNAIR 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Annisa Salsabilla Dwi Nugrahani berhasil meraih gelar mahasiswa berprestasi (Mawapres) 2 Universitas Airlangga (UNAIR) 2022 kategori Sarjana. Mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) angkatan 2019 itu memaparkan bahwa dirinya tidak menyangka bisa menjadi Mawapres 2 di tingkat universitas.

Menjadi mahasiswa berprestasi tentu merupakan pencapaian yang luar biasa. Tidak hanya berprestasi secara akademik, Mawapres juga memiliki prestasi di bidang nonakademik. “Saya merasa belum maksimal dalam pemilihan kemarin, tapi alhamdulillah bersyukur dan semoga bisa menjadikan title ini sebagai langkah awal dari pencapaian-pencapaian besar lainnya di masa depan,” ujar Annisa seperti dikutip di laman resmi UNAIR pada Selasa, 14 Juni 2022.

Annisa juga mengatakan motivasinya mengikuti seleksi pemilihan Mawapres UNAIR 2022 ini adalah untuk membawa nama baik FK di tingkat universitas. Selain itu, sambungnya, ia juga ingin menantang dirinya sendiri.

“Saya ingin melihat what I can give to the world. Saya senang sekali sewaktu mengerjakan tugas seleksi, karena saya merasa gagasan yang saya tulis bisa digunakan sebagai inovasi terapi dan diagnosis terbaru pada beberapa penyakit parah. Saya merasa gagasan ini bisa diwujudkan, jadi saya senang,” tuturnya.

Namun, ia juga merasakan kesulitan saat mengikuti proses seleksi. Ia bercerita bahwa tenggat waktu pendaftaran begitu mepet, hanya tiga hari. Di tengah mempersiapkan seleksi, Annisa juga disibukkan dengan berbagai aktivitas lainnya yang membuatnya kewalahan. Apalagi, lanjutnya, saat itu ia sedang ada persiapan kompetisi sekaligus ujian.

“Waktu proses pemilihan lumayan gugup karena teman-teman dari fakultas lain juga hebat-hebat, tapi saya rasa seleksi ini bukan hanya ajang untuk kompetisi, melainkan untuk humbling ourselves to stay grounded and keep doing better,” kata Annisa.

Annisa juga menceritakan sejumlah prestasi yang ia cantumkan untuk mengikuti seleksi. Prestasinya antara lain menjadi Juara III International Idea Competition in Innovation for Infectious Disease dan peraih medali perunggu dalam kompetisi Research, Art, and Invention International Competition (RARE ICON) 2022.

Selain itu, di tingkat nasional, ia juga sering menjadi juara I dalam belasan kompetisi esai ilmiah, di antaranya pada Medical Scientific Essay Competition MAJESTYNAS 2022 dan Festival Ilmiah Mahasiswa (FILM) 2022.

Selain itu, Annisa juga pernah diundang menjadi guest speaker di lebih dari 20 acara lokal dan nasional untuk membahas mengenai karir organisasi, community outreach, tips dan trik Pilmapres, serta training dalam berbagai lomba.

Annisa berharap menjadi mahasiswa berprestasi ini menjadi langkah awal baginya untuk meraih pencapaian besar lain di masa depan. Selain itu, ia juga berharap ilmu yang ia dapatkan selama proses seleksi dapat diimplementasikan sebagai wujud kontribusi kepada masyarakat.

“Pesan untuk mahasiswa yang ingin mengikuti Pilmapres nanti jangan anggap jadi Mawapres itu goal terakhir yang ingin dicapai, melainkan jalan menuju hal-hal besar lainnya. Jangan banyak membandingkan diri dengan orang lain juga, you do you. Lakukan langkah kecil untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Small but steady steps,” kata mahasiswa UNAIR ini.

Baca juga:Pengalaman Nadia Jadi Mahasiswa di Kampus Terbaik se-Asia