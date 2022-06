Mahasiswa UNJ Bikin Mobil Listrik Ecara-0108, Apa Saja Keunggulannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Negeri Jakarta (UNJ) meluncurkan mobil listrik (Shuttle Bus Campus) karya mahasiswa dan dosen Fakultas Teknik UNJ. Mereka juga membuat sepeda listrik yang ramah lingkungan. Uswatun Hasanah selaku Dekan Fakultas Teknik UNJ mengatakan hasil karya tersebut bermula dari ide rektor UNJ untuk menghasilkan alat transportasi internal kampus yang ramah lingkungan dan berteknologi masa depan.

“Hasil ini masih perlu pengembangan dan belum masuk skala industri, ke depan, kami harap bisa membuat beberapa mobil lagi dan menambahkan fitur-fitur unggulan lainnya” ujar Uswatun dikutip dari laman resmi UNJ pada Selasa, 14 Juni 2022.

Rektor UNJ Komarudin mengatakan bahwa gagasan awal pembuatan mobil listrik ini adalah karena ingin menjadikan UNJ sebagai urban kampus. "Kampus yang bercirikan smart dan green kampus. Kami ingin di dalam lingkungan kampus bersih dari mobil parkir di jalan, maka ke depan ada alat transportasi di dalam kampus seperti shuttle," ujarnya.

Dinamai Elcara-0108

Dia mengatakan mobil dan sepeda listrik ini akan terus dikembangkan melalui program khusus. Komarudin mengucapkan terima kasih untuk para mitra yang bekerja sama dalam pembuatan mobil dan sepeda listrik UNJ, serta tim dosen dan mahasiswa yang telah bekerja keras dalam proses pembuatannya hingga selesai.

“Mobil listrik UNJ kami namakan Elcara-0108, yaitu Electric Car of Rawamangun. 01 adalah generasinya yang menunjukkan generasi pertama dan 08 adalah kapasitas penumpangnya” ujar Komarudin.

Mobil listrik UNJ dikembangkan oleh tim dosen dan mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika, dan Teknik Mesin. Proses pembuatannya memakan waktu total delapan bulan, dua bulan proses desain, dan enam bulan perakitan. Tahapannya dimulai dari membuat konsep, desain konsep, desain detail, riset fitur, pengembangan komponen, perakitan body, pemasangan dan uji coba fitur, finishing, dan terakhir uji coba.

Apa Saja Keunggulannya?

Adapun fitur-fitur unggulan yang ada di mobil listrik UNJ, di antaranya Smart Key for Multi User and Geofancing System, Smart Parking System for Anti Theft and Tracking System, Grid Panel Surya, Public Plug-In, Genset System for Emerging, Fast Charging System 2.0 Hours dan Daya Motor 10KW, BLDC, Brushless DC Motor berpendingin udara.

Mobil Listrik UNJ berkapasitas 8 orang penumpang digunakan untuk shuttle bus, jarak yang dapat ditempuh mencapai 100 Km, kapasitas baterai hingga 300 Km. Di bagian belakang mobil juga terdapat videotron yang dapat menampilkan video.

Adapun peluncurannya dilakukan pada Jumat, 10 Juni lalu. Hadir dalam acara tersebut Rektor UNJ Komarudin, Dekan Fakultas Teknik Uswatun Hasanah, para wakil rektor, para dekan, para perwakilan mitra yang bekerja sama dari PT. PLN (Persero), PT. Sari Teknologi, PT. Len Industri, dan PT. Prakarsa Putra Karoseri, serta para dosen dan mahasiswa tim pengembang mobil dan sepeda listrik UNJ.

Baca juga:Benarkah Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan?