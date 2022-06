Universitas Pancasila Jalin Kerja Sama dengan TUI Jerman

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Universitas Pancasila dengan Technische Universitt Ilmenau (TUI) Jerman pada Selasa, 14 Juni 2022. Foto/Dok UP

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Pancasila (UP) pada hari Selasa 14, Juni 2022 menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Technische Universität Ilmenau (TUI), Jerman. Penandatangan dilakukan oleh Rektor UP Edie Toet Hendratno dan Presiden TUI Kai-Uwe Sattler di Jerman.

MoU ini mencakup kerja sama aktivitas riset, akademik, dan kegiatan-kegiatan terkait Tridharma Perguruan Tinggi lainnya. Nantinya, kedua unviersitas itu bisa melakukan pertukaran pelajar atau pun kunjungan dosen atau staf serta bertukar informasi materi dan kajian yang telah dilakukan kedua belah pihak.

Sebelumnya, kerja sama kedua universitas ini sudah berlangsung sejak 2020, khususnya melalui Institute of Media and Communication Science bidang Riset Media dan Komunikasi Politik TUI. Kerja sama dilakukan melalui grup riset yang diketuai oleh Profesor Jens Wolling dan dari Fakultas Ilmu Komunikasi UP Anna Agustina.

Hadir menyaksikan penandatangan MoU, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Berlin Ardi Marwan, Dekan FIKOM UP, Anna Agustina dan Wakil Dekan Bidang Kerja Sama Fakultas Ilmu Komunikasi UP Umar Halim.

"Penandatangan MoU UP dan TU Ilmenau ini merupakan salah satu indikator komitmen UP dalam program internasionalisasi kampus yang dicanangkan Kementerian Pendidikan," kata Rektor UP Edie dalam rilisnya pada Rabu, 15 Juni 2022.

