Wartawan Tempo Menang SOPA 2022 Awards untuk Liputan Illegal Fishing

TEMPO.CO, Jakarta - Wartawan Tempo turut memenangi Society of Publishers in Asia (SOPA) 2022 Awards untuk kategori Excellence in Environmental Journalism melalui liputan bertajuk Oceans Inc. Karya tersebut merupakan hasil kolaborasi jurnalis lintas negara yang tergabung dalam Environmental Reporting Collective yang diterbitkan pada 23 Agustus 2021.

Bersama lebih dari 20 wartawan dari 13 negara lain, wartawan Tempo, Abdul Manan dan Krisna Adhi Pradipta; serta kontributor Tempo, Jamal A. Nashr, Yogi Eka Sahputra, dan Aseanty Pahlevi; melaporkan tentang penangkapan ikan secara ilegal yang telah menyebabkan kerusakan laut berbagai negara. Liputan Ocean Inc. tersebut juga membeberkan dampak praktik ilegal itu terhadap para nelayan yang hak asasinya dilanggar.

Juri SOPA Awards mengatakan bahwa karya tersebut merupakan “paket liputan yang lengkap” karena disajikan tidak hanya dalam bentuk teks, melainkan diperkaya dengan beragam foto dan video yang menarik. “Sulit untuk mengetahui dari mana harus memulai dengan keberhasilan proyek ini, yang sungguh disajikan dengan indah,” kata juri dalam komentar tertulisnya pada malam penganugerahan SOPA Awards pada hari Rabu, 16 Juni 2022.

“[Ocean’s Inc memiliki] Narasi yang kuat [tentang para korban penangkapan ikan ilegal], laporan yang mendalam tentang bisnis yang terlibat, dan pemahaman yang apik tentang masalah geopolitik berbagai negara,” demikian kata juri.

Society of Publishers in Asia (SOPA) adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Hong Kong yang didirikan pada 1982 untuk memperjuangkan kebebasan pers, mempromosikan keunggulan dalam jurnalisme, dan mendukung praktik terbaik semua platform penerbitan lokal dan regional di Asia wilayah Pasifik.

Penghargaan SOPA for Editorial Excellence dimulai pada 1999 sebagai penghargaan untuk produk editorial berkualitas di media tradisional dan baru. Penghargaan tersebut mencakup berbagai kategori yang mencerminkan lingkungan geopolitik Asia yang beragam.

