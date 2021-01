Nintendo DSi Masuk Amerika Mulai April

TEMPO Interaktif , New York: Nintendo Co. akan meluncurkan Nintendo DSi di Amerika Serikat mulai 5 April mendatang. Perangkat video game portabel terbaru ini akan dibanderol US$ 170 dan datang dalam dua pilihan warna, hitam dan biru.

Perangkat yang sudah dijual di negeri asalnya, Jepang, itu hadir dengan tambahan dua kamera digital dan kemampuan bermain game dengan suara rekaman. DSi merupakan generasi ketiga permainan genggam terpopuler di dunia itu. Produk terdahulu, Nintendo DS Lite, dijual seharga US$ 130.

Namun, DSi lebih tipis dari DS Lite, dengan layar lebih besar. Satu buah kamera berada di bagian luar, dan satu lagi tertutup flip. "Jika Nintendo DS dengan layar sentuh dan mikrofon, Nintendo DSi hadir dengan dua kamera," kata perusahaan ini dalam pernyataannya. Menggunakan DSi, pemain juga dapat memanipulasi foto, gambar, untuk berbagi dengan teman.

Peluncuran ini dilakukan saat jutaan penggemar game beralih ke perangkat bergerak. Seperti pada Nintendo DS dan ponsel cerdas seperti iPhone. DSi juga dilengkapi slot kartu memori untuk menyimpan foto, musik dan game. Pemain dapat membeli dan mengunduhnya melalui koneksi nirkabel Wi-Fi. Output headphone stereo di bagian luar DSi memungkinkan pengguna mendengarkan musik bahkan ketika flip ditutup.

AP/Dimas