Canon Hadirkan Kamera Mirrorless EOS R7 dan EOS R10 di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - PT Datascrip, distributor tunggal produk pencitraan digital Canon di Indonesia, secara resmi merilis Canon EOS R7 dan EOS R10, kamera mirrorless pertama dari keluarga EOS R yang menggunakan sensor gambar APS-C. Selain itu, juga hadir RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM dan RF-S18-150mm f/3.5-6.3 IS STM, lensa baru yang dibuat untuk mengoptimalkan keunggulan mobilitas kamera APS-C.

Monica Aryasetiawan, Canon Business Unit Director PT Datascrip, mengatakan dengan hadirnya EOS R7 dan EOS R10, saat ini sudah ada tujuh tipe kamera dan 30 varian lensa yang ada di ekosistem EOS R, ditambah lebih dari 70 lensa EF yang masih bisa digunakan dengan adaptor.

"Hadirnya dua kamera dan lensa kit RF-S ini menjadi pilihan bagi para fotografer dan videografer yang ingin mendapatkan kualitas gambar dan teknologi tinggi khas EOS R System, dengan desain yang lebih ringkas dan harga yang lebih terjangkau,” kata Monica di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Agustus 2022.

EOS R7 dan EOS R10

Keduanya dibekali teknologi sensor CMOS APS-C dan prosesor DIGIC X. Selain itu, mereka merupakan kamera Canon pertama yang mewarisi teknologi AutoFocus (AF) pada EOS R3, yaitu EOS iTR AF X.

Teknologi ini memanfaatkan kemampuan deteksi subjek berbasis deep-learning yang secara otomatis mendeteksi dan melacak subjek dengan menganalisis data gambar subjek, seperti rona, warna dan bentuk subjek. Dipadukan dengan teknologi Dual Pixel CMOS AF II memberikan pemfokusan otomatis yang sangat cepat, responsif, akurat, bahkan untuk subjek yang bergerak.

Keduanya juga mampu melakukan pemotretan beruntun kecepatan tinggi hingga 15 fps dalam mode mekanik. Berbeda tipis dibanding dengan EOS-1D X Mark III, DSLR andalan Canon, yang memotret hingga 16 fps.

Pada mode Electronic Shutter, EOS R7 mampu memotret secara beruntun dengan kecepatan 30 fps pada resolusi penuh 32,5 megapiksel, sedangkan EOS R10 memiliki kecepatan continuous shooting hingga 23 fps pada resolusi penuh 24,2 megapiksel. Kedua kamera ini juga memiliki mode Burst RAW, yang memotret gambar RAW resolusi penuh hingga 30 fps. Mode ini mendukung pra-pemotretan yaitu 0,5 detik sebelum pengguna menekan tombol shutter secara penuh, sehingga memungkinkan untuk menangkap momen tak terduga.

Untuk pembuatan konten video, mode terbaru yaitu 4K UHD Fine pada EOS R7 dapat menghasilkan video 4K UHD 30p dengan oversampling dari format 7K. Perekaman 4K 60p uncropped juga bisa dilakukan pada mode Standar 4K UHD. EOS R7 adalah kamera fotografi APS-C EOS pertama yang mendukung Canon Log 3, untuk fleksibilitas gradasi warna dan produksi video HDR.

EOS R7 juga merupakan kamera APS-C EOS pertama dengan teknologi 5-axis In-Body IS (Image Stabilizer) yang dapat mencapai stabilisasi gambar hingga 8 stop selama perekaman video dan foto. Baik EOS R7 dan EOS R10 memiliki fitur Movie Digital IS, yang melakukan stabilisasi gambar 5 sumbu untuk video yang lebih stabil, bahkan dengan lensa yang tidak memiliki Optical IS.

Lensa RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM dan RF-S18-150mm f/3.5-6.3 IS STM

PT Datascrip merilis RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM dan RF-S18-150mm f/3.5-6.3 IS STM, lensa baru yang dibuat untuk mengoptimalkan keunggulan mobilitas kamera APS-C. (Datascrip)

Keduanya adalah lensa RF-S pertama Canon dengan ukuran yang kecil dan ringan. Dengan panjang 44,3 mm dan beratnya 130g, RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM merupakan lensa zoom standar dengan rentang focal length setara 29-72 mm pada kamera full-frame, menghadirkan rentang yang luas dari sudut lebar hingga medium telephoto yang cocok untuk menangkap momen sehari-hari.

Sementara itu, RF-S18-150mm f/3.5-6.3 IS STM adalah lensa superzoom yang mencakup rentang focal length setara 29-240 mm pada kamera full-frame. Lensa ini memiliki berat 310 g dengan panjang 84.5mm.

Selain kamera EOS R APS-C, lensa RF-S juga dapat dipasang langsung ke kamera sistem EOS R full-frame, yang secara otomatis akan mengaktifkan mode crop 1,6x.

Harga dan Ketersediaan

Produk mulai tersedia di pasaran pada 25 Agustus 2022. “Kamera mirrorless Canon bergaransi dua tahun dari Datascrip,” jelas Monica.

EOS R7 ( body ) dengan harga Rp 25.170.000

EOS R7 + RF-S18-150mm f/3.5-6.3 IS STM dengan harga Rp 31.220.000



EOS R10 ( body ) dengan harga Rp 16.620.000

EOS R10 + RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM dengan harga Rp 18.630.000



EOS R10 + RF-S18-150mm f/3.5-6.3 IS STM dengan harga Rp 23.160.000



RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM dengan harga Rp 5.360.000

RF-S18-150mm f/3.5-6.3 IS STM dengan harga Rp 8.580.000

Harga belum termasuk PPN

Baca:

Canon Luncurkan EOS R5 C dan Lensa Dual Fish Eye untuk VR



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.