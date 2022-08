10 Tahun Lewat, Kepergian Neil Armstrong Astronot yang Terbang ke Bulan

TEMPO.CO, Jakarta -Astronot legendaris Amerika Serikat, Neil Armstrong, meninggal dunia di usia 82 tahun karena penyakit jantung, 10 tahun lalu atau tepatnya 25 Agustus 2012. Armstrong dikenal sebagai manusia pertama yang menjejakkan kaki di bulan dengan Apollo 11.

Profil Neil Alden

Kemudian, Neil Armstrong melanjutkan pendidikannya di Universitas Purdue, West Lafauette, Indiana dengan beasiswa dari Angkatan Laut AS dan mempelajari teknik penerbangan (aeronautical engineering) hingga lulus pada 1955. Setelah itu, Neil Amstrong langsung direkrut oleh National Advisory Committee for Aeronautics atau NACA, cikal bakal NASA (National Aeronautics and Space Administration).