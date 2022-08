Astra Perkuat Link&Match Pendidikan Vokasi

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra International Tbk bersama sejumlah anak usahanya berkomitmen memajukan pendidikan vokasi melalui penguatan inisiatif link and match. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama (MoU) serentak.

MoU dilakukan antara lain dengan B20 Future of Work & Education Task Force (FOWE TF), Kadin Indonesia beserta dengan Astra dan Grup Astra yakni PT United Tractors Tbk, PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Astra Otoparts Tbk dan PT Astra Daihatsu Motor pada Senin, 29 Agustus 2022.

Acara tersebut dihadiri oleh Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani, Chair of B20 Future of Work and Education Task Force sekaligus Direktur Astra Hamdani Dzulkarnaen Salim, Deputy Chair of B20 Future of Work and Education Task Force Yusak Kristian Soelaeman, Chair Employment Working Group sekaligus Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, Co-Chair Employment Working Group Muhammad Arif Hidayat, Sherpa B20 Indonesia Rizal Affandi Lukman.

“Penandatanganan MoU hari ini bertujuan untuk mengolaborasikan antara dunia usaha dan dunia pendidikan dengan lebih baik, harapannya dapat menciptakan link and match,” ujar Hamdani Dzulkarnaen Salim dalam rilis yang diterima Tempo pada Selasa, 30 Agustus 2022.

Kemitraan ini merupakan komitmen konkret dari B20 FOWE TF yang merumuskan tiga rekomendasi kebijakan mencakup tiga prioritas utama yang meliputi penciptaan lapangan kerja, pendidikan yang berkualitas untuk masa depan serta keragaman dan inklusi.

Dalam acara tersebut Astra menandatangani perjanjian pengembangan national showcase SMK Binaan Astra (BISA) yaitu dengan SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen Kabupaten Malang dan SMK PGRI 2 Ponorogo. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah melaksanakan Pengembangan National Showcase SMK BISA 2022, dengan dukungan berupa bantuan pengembangan link & match SMK termasuk sarana dan prasarana, teaching factory, penguatan pembelajaran serta kegiatan lain yang menunjang link & match.

Bantu Dukung Link and Match 8+i Vokasi

Sebagai salah satu korporasi yang digandeng oleh B20 FOWE TF, Astra menunjukkan kontribusinya dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia khususnya bidang vokasi. Astra mendukung pelaksanaan link & match vokasi yang dimulai dari penyelarasan kurikulum hingga penyerapan lulusan.

Komitmen tersebut dijalankan melalui pengembangan SMK BISA Link & Match 8+i. Adapun program Link & Match 8+i yang dilakukan yaitu Penyelarasan Kurikulum, Project Based Learning, Magang Siswa/PKL, Magang Guru, Sertifikasi Kompetensi, Upskilling-Reskilling Guru, Guru Tamu Industri, Pengembangan Teaching Factory, Uptake Commitment serta Pengembangan Manajemen Sekolah Berbasis Industri.

Terdapat beberapa program unggulan vokasi di antaranya magang guru produktif serta assessment teaching factory SMK BISA. Upaya-upaya tersebut dilakukan kepada 3.320 SMK binaan grup Astra, yang mana lebih dari 1.200 SMK sudah menerima program Link & Match 8+i secara lengkap.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan peserta didik yang produktif dan pada akhirnya mampu membantu proses pemulihan ekonomi bangsa. Selain SMK, Astra juga memberikan dana hibah dan fasilitas penunjang perkuliahan di beberapa perguruan tinggi dan pembangunan sekolah vokasi.

Sebagai upaya menciptakan link & match antara pendidikan dan kebutuhan industri, Astra melakukan berbagai inisiatif seperti revitalisasi gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2, 5, dan 6 di Kota Surakarta, serta merencanakan pendampingan yang meliputi pengembangan program soft skill dan assessment teaching factory SMK BISA, melalui program pendampingan kepada para peserta didik berupa pemagangan, pengembangan kompetensi, sertifikasi, dan sharing soft skill selama tiga tahun (2021-2023).

Program Peningkatan Kualitas Guru

Terdapat pula program peningkatan kemampuan para guru yang diharapkan mampu memberikan peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar link & match yang sesuai untuk industri, yang meliputi pengembangan kompetensi guru, sertifikasi, serta sharing soft skill untuk mengasah kepiawaian metode belajar.

Selain itu, Astra bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi memberikan apresiasi kepada para guru inovatif dari berbagai jenjang serta SMK terbaik yang telah memperoleh predikat Bintang 5 dalam assessment link & match Vokasi.

Tidak hanya itu, dukungan Astra terhadap vokasi juga dilakukan melalui Politeknik Astra di bawah naungan Yayasan Astra Bina Ilmu (YABI). Politeknik Astra menyediakan pendidikan tinggi vokasi berbasiskan teknologi terapan yang memberikan nilai tambah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yayasan Karya Bakti United Tractors (YKBUT), yang memiliki visi menjadi lembaga pendidikan keterampilan mekanik dan operator alat-alat berat terbaik di dunia, pada 2021 melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), untuk mendukung program pemerintah terkait peningkatan pendidikan vokasi khususnya di bidang Teknik Alat Berat.

