Siswa MAN IC Gorontalo Sabet Medali Emas di International Standard Olympiad Korsel 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Gorontalo kembali menorehkan prestasi di ajang internasional. Tim MAN IC Gorontalo meraih emas pada International Standard Olympiad (ISO) ke-17 yang diselenggarakan secara hybrid di Korea Selatan.

Kompetisi standarisasi tingkat dunia ini diselenggarakan oleh Agency for Technology and Standards (KATS) dan Korean Standards Assosiation (KSA) pada 23 - 25 Agustus 2022. Kompetisi ini bertujuan mengenalkan kepada generasi muda dunia tentang pentingnya standar dalam kehidupan. Dari kompetisi ini, diharapkan tercipta terobosan baru dalam meningkatkan standar produk nasional maupun internasional.

ISO berkonsentrasi pada pembuatan dokumen standar yang berisi prosedur, uji metode, scope atau jangkauan, requirement and specification atau peralatan dan speisifikasi yang dibutuhkan. The 17th ISO 2022 di Korea Selatan mengambil tema “Space Exploration Rover: Criteria Performance Related With Test Method And Procedure.” Kegiatan lomba meliputi pembuatan dokumen standar, pembuatan video ilustrasi, dan presentasi tentang Space Exploration Rover: Criteria Performance Related With Test Method And Procedure.

Dengan nama “E-VUL”, TIM MAN IC Gorontalo terdiri atas Muhammad Isnan Basya Ramdhani, Muhammad Nabil Machmud, dan Fahreza Dwi Cahyo Purnomo. Tim ini menjadi wakil Indonesia bersama dua sekolah lainnya, yaitu: SMA Narada Jakarta dan SMA Bina Tunas Bangsa Jakarta.

Mereka harus berkompetisi dengan peserta dari enam negara lainnya, yaitu: Jepang, Cina, Singapura, Rwanda, Rusia, dan Korea Selatan. Tim E-VUL berhasil memenangkan Gold Prize. Perjalanan E-VUL diawali melalui kompetisi esai yang diselenggarakan BSN (Badan Standar Nasional) dan masuk 10 Besar. Tim ini meraih peringkat 3 dalam presentasi karya esai sehingga berhak mewakili Indonesia ke tingkat Internasional yang diselenggarakan di Hybrid, Korea Selatan.

Direktur KSKK Madrasah mengapresiasi prestasi siswa MAN Insan Cendekia Gorontalo meraih Gold Prize di ajang The 17th ISO. “Hal yang membanggakan, siswa dari provinsi yang dikenal dengan sebutan Bumi Serambi Madinah mampu mengibarkan bendera merah putih dengan kemandirian dan prestasi di kancah dunia adalah sebuah anugerah,” tutur Isom dilansir dari laman Kemenag pada Rabu, 31 Agustus 2022.

Dia mengatakan prestasi ini diharapkan mampu menjadi semangat untuk madrasah lain untuk terus maju dan berkembang.

