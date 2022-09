Seminar Huawei di SUTD Hubungkan Talenta Digital ASEAN dan Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Huawei menyelenggarakan Program Seeds for the Future edisi ke-11 di Singapura, pada tanggal 2 September 2022. Untuk pertama kalinya dalam sejarah program ini, Huawei menggelar seminar Tech to Build Your Career di Singapore University of Technology and Design (SUTD).

Seminar itu bertujuan untuk membantu peserta mempelajari pengembangan karir di masa depan di bidang teknologi, serta untuk mendorong kewirausahaan. Seminar ini merupakan komponen penting dari Seeds for the Future Accelerator Camp yang diselenggarakan dari 29 Agustus hingga 2 September di Singapura.

Selama berada di Singapura, mereka akan dibimbing oleh para pemimpin wirausaha dari berbagai sektor teknologi, yang akan menginspirasi mereka untuk mematangkan kepraktisan dan juga penerapan ide-ide mereka.

“Sebagai bagian dari program Seeds for the Future Huawei, seminar Tech to Build Your Career akan menghubungkan para pemimpin masa depan dari negara-negara ASEAN lainnya dengan talenta-talenta terbaik di Singapura serta menyatukan para pelaku kreatif di seluruh ekosistem untuk berdiskusi, berbagi, dan menginspirasi ide-ide inovasi,” kata Charles Cheng, Managing Director, Huawei International, 4 September 2022.

Seminar di Singapura ini ditutup dengan presentasi Tech4Good. Para peserta diajak untuk mempresentasikan solusi-solusi dan ide-ide mereka. Tech4Good adalah kompetisi yang dirancang untuk membantu para pemuda untuk belajar mengenai tren-tren terbaru dalam digitalisasi dan mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dapat menjawab berbagai permasalahan sosial. Setelah presentasi selesai, peserta diberikan masukan dan saran tambahan tentang bagaimana mereka dapat memperkuat ide-ide mereka.

Tim pemenang kompetisi Tech4Good Huawei Asia Pacific Seeds for the Future akan diumumkan pada upacara penghargaan Seeds for the Future Accelerator Camp pada bulan September. Tim pemenang, sebagai salah satu dari 10 finalis teratas, akan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke kompetisi global Huawei Seeds for the Future Tech4Good pada Januari mendatang.

Muhammad Farid Naufal dari Universitas Surabaya mengapresiasi Huawei atas kinerjanya dalam meningkatkan standar talenta digital melalui keahlian teknologinya maupun dalam berbagi ilmu untuk teknologi terkini.

“Sebagai salah satu penyedia TIK global, keahlian Huawei sangat berharga dalam memperluas pengetahuan para peserta dan dalam memperkaya keterampilan mereka. Program ini menunjukkan masa depan dalam penghubungan talenta digital secara langsung dengan kebutuhan industri,” kata Farid.

Sementara itu, Tutun Juhana, Dekan Sekolah Elektro dan Informatika (STEI), Institut Teknologi Bandung (ITB), juga mengapresiasi kontribusi Huawei dalam mengembangkan talenta digital Indonesia.

“Huawei telah berperan sangat penting dalam mengembangkan kompetensi talenta digital bangsa melalui peningkatan literasi dan keterampilan digital agar mereka dapat menjadi generasi inisiator, penemu, dan inovator yang dapat memanfaatkan teknologi digital demi kebaikan bersama, dan mampu memberikan nilai tambah kepada teknologi digital,” kata Tutun.

Program Seeds for the Future 2022 Huawei Asia Pasifik pertama kali diluncurkan di Bangkok pada 19 Agustus. Dalam kamp pelatihan digital selama selama hari, 120 siswa berprestasi dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik menikmati perjalanan digital lintas budaya di Thailand. 33 orang dari 120 peserta dipilih untuk Kamp Akselerasi.

Pekan lalu, 10 mahasiswa Indonesia yang terpilih untuk mengikuti program Seeds for the Future 2022 telah menyelesaikan program tujuh hari di Thailand. Para mahasiswa tersebut berasal dari beberapa program yang telah didukung Huawei, seperti Huawei ICT Competition, program Huawei Digital Talent Scholarship bersama Kemenkominfo, program Huawei Study Internship (Certified Internship and Independent Study, MSIB) serta Huawei AI Digital Intelligence yang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Seeds for the Future adalah proyek CSR unggulan global yang dijalankan Huawei sejak 2008, dengan tujuan untuk menginspirasi para pemimpin masa depan melalui inovasi teknologi dan pertukaran lintas budaya. Program ini telah menarik lebih dari 12 ribu siswa dari 137 negara dan wilayah dalam 14 tahun terakhir. Hingga tahun 2022, Huawei telah melatih 140 peserta di Indonesia di bawah naungan program Seeds for the Future.

Di Indonesia, selaras dengan komitmen 'I Do', Huawei telah bertekad untuk mengembangkan kompetensi lebih dari 100.000 talenta digital hingga pada tahun 2025. Hingga saat ini, Huawei telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 64.000 talenta digital.

