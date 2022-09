22 Game Baru Rilis September Ini, Cek Daftar Berikut

TEMPO.CO, Jakarta - Daftar game baru pada September ini ditandai antara lain oleh The Diofield Chronicle yang merupakan RPG simulasi baru dengan grafis mutakhir. Dipersembahkan oleh Square Enix, game ini menjanjikan pengalaman yang benar-benar unik dari cerita dan gameplay-nya.

Square Enix menyatakan menggabungkan keahlian dan pengalaman dalam menyusun cerita dengan elemen strategis waktu nyata, yang membuat RPG simulasi sekilas mungkin terlihat familiar, tetapi memberikan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Ada pula Grounded yang secara teknis merupakan game yang sudah dapat dimainkan sejak dua tahun terakhir, tapi baru akan dirilis secara penuh pada akhir bulan ini. Di Grounded, pemain mengendalikan anak-anak yang tubuhnya menyusut dan harus bertahan hidup melawan serangga raksasa dan berbagai ancaman.

Pemainnya harus bekerja dengan pihak yang sama untuk menjaga musuh di teluk dan bertahan sampai menemukan cara untuk tumbuh kembali ke ukuran tubuh asli. Gim ini sekarang tersedia untuk dibeli di PC, tetapi juga akan keluar sebagai bagian dari Xbox Game Pass setelah rilis penuh.

Selain keduanya, ada pula rilis NBA 2K23 yang ingin membangkitkan memori atas Michael Jordan, pemain paling ikonik yang pernah mengenakan nomor punggung 23. Atau FIFA 23 dengan HyperMotion2 yang menjanjikan menghadirkan lebih banyak realisme gameplay, Piala Dunia FIFA pria dan wanita, tim klub wanita, fitur cross-play, dan banyak lagi.

2 September

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R (PS5, XSX|S, PS4, Xbox One, Switch, PC)

The Last Of Us Part I (PS5)

Lego Brawls (PS5, XSX|S, PS4, Xbox One, Switch)

6 September

Biomutant (PS5, XSX|S)

8 September

Steelrising (PS5, XSX|S, PC)

9 September

Splatoon 3 (Switch)

NBA 2K23 (PS5, XSX|S, PS4, Xbox One)

13 September

Warhammer 40,000: Darktide (XSX|S, PC)

Fallout 76: The Pitt (PS4, Xbox One, PC)

15 September

Outer Wilds (PS5, XSX)

Metal: Hellsinger (PS5, XSX|S, PC)

Wayward Strand (PS5, XSX|S, PC, PS4, Xbox One, Switch)

20 September

Soulstice (PS5, XSX|S, PC)

22 September

Session: Skate Sim (PS5, XSX|S, PS4, Xbox One, PC)

The DioField Chronicle (PS5, XSX|S, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Potion Permit (PS5, XSX|S, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Serial Cleaners (PS5, XSX|S, PS4, Xbox One, Switch, PC)

27 September

Life is Strange: Arcadia Bay Collection (Switch)

Grounded (XSX|S, Xbox One, PC)

29 September

Valkyrie Elysium (PS5, PS4)

30 September

FIFA 23 (PS5, PS4, XSX|S, Xbox One, PC, Stadia)

Dying Light 2's first story DLC (PS5, XSX|S, PS4, Xbox One, PC)





